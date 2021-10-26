Benzin fiyatları ne kadar oldu? 27 Ekim 2021 Shell, BP, Petrol Ofisi, Opet, Total benzin litre fiyatı kaç TL?

Benzin fiyatlarıyla ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 28 kuruşluk bir artış yaşandı. Peki, benzin fiyatları ne kadar? 27 Ekim 2021 Shell, BP, Petrol Ofisi, Opet, Total benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 28 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

İşte il il benzin fiyatları;