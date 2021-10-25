Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı: 3.500 TL'nin altında olmayacak

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, ''son 45 yılın en büyük zammı'' olarak nitelendirilen 2022 asgari ücret zammıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün açıklamaları şu şekilde:
Geçen seneye baktığımızda yüzde 14.6 civarında enflasyon çıktı. Buna mukabil yüzde 21'lik asgari ücret artışı gündeme geldi. Bu yıl ondan daha yüksek bir asgari ücret artışı bekleniyor ve enflasyon oranının Merkez Bankası'nın tahminine göre 16.4 olduğunu düşünürsek bu rakamın çok daha üzerinde bir zam beklentisi var.
''3.500 TL'NİN ALTINDA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM''
Bir taraftan hükümetin bu konuda bir açıklaması var. Diğer taraftan iş veren ve işçi örgütlerinin de bu yönde açıklamaları oluyor. Gıda enflasyonuna baktığımızda yüzde 29 civarında.
4 kişilik bir ailenin sadece gıda olarak 3.049 TL'ye yakın bir harcaması var. Dolayısıyla asgari ücretin 3.500 TL'nin altında olacağını düşünmüyorum.