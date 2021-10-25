Asgari ücret 2022 | Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı: 3.500 TL'nin altında olmayacak

Hükümetten böyle bir sinyal var. Asgari ücretin 2022'de her zamankinden daha yüksek açıklanacağını düşünüyorum.

''CİDDİ ANLAMDA ÇALIŞMA YAPILIYOR''

Kur tabii çok etkiliyor, bugün asgari ücreti 2.825 TL, brütü 3.577 TL. Şimdi kurdan hesapladığınız zaman asgari ücret Eylül'den bu yana 60-70 dolar bir azalma gördü. Kur arttığı anda bütün her şeye zam geldiği için, asgari ücretli kesim bunun altında eziliyor. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir çalışma yapıldığı Ankara'dan gelen bilgiler arasında.