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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 13:34
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    • 25.10.2021 13:34
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    Muhtaç asker ailelerine çocuklarına yardım, öksüz yetim ve kronik hastalık yardımı bugün yattı mı? PTT üzerinden çekebilirsiniz

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacaklarını bildirdi. Yanık, yaptığı açıklamada, Ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına ilişkin bilgi verdi. Öte yandan asker ailesi ve asker eşleri için hazırlanan Sosyal Yardımlaşma Vakfı maaşları, ayda bir olacak şekilde ödenmektedir. Askerlerin eşlerinin ya da anne veya babalarının faydalanabileceği bu aylıklar, birçok kurum üzerinden çekilmektedir.

    Paralar hesaplara yatıyor: Tarih belli! PTT üzerinden çekebilirsiniz

    Bakan Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında bugün ödemelerin başlayacağını belirtti. Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yanık, "İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 51,6 milyon lira destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

    Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programıyla destek verdiklerini belirten Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 23,5 milyon lira yatıracaklarını bildirdi. Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını hatırlatan Bakan Yanık, bu kapsamda hesaplara 11,1 milyon lira yatırılacağını kaydetti.

    Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de 3,6 milyon lira destekte bulunacaklarını aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün, diğer ödemelerin 25-28 Ekim'de yapılacağını belirterek, "Böylece 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacağız." bilgisini verdi.

        Muhtaç Asker Eşi Ve Asker Ailesi Maaşının Başvuru Şartları

        Asker ailesi ve asker eşleri için hazırlanan Sosyal Yardımlaşma Vakfı maaşları, ayda bir olacak şekilde ödenmektedir. Askerlerin eşlerinin ya da anne veya babalarının faydalanabileceği bu aylıklar, birçok kurum üzerinden çekilmektedir.

        Ayda bir verilen 400 TL asker aylığının yanında, 18 yaşından küçük olan çocuklar için de 150 TL eğitim yardımı verilmektedir. Asker ailesi maaşlarının ödendiği noktalar, PTT kişisel hesaplarıdır. PTT üzerinden kişilerin adına yatırılan asker yardımları, PTT internet bankacılığı, PTT bankamatikleri ve PTT şubeleri üzerinden çekilmektedir. PTT aracılığıyla verilen
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        Haberler Ekonomi Muhtaç asker ailelerine çocuklarına yardım, öksüz yetim ve kronik hastalık yardımı bugün yattı mı? PTT üzerinden çekebilirsiniz
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