Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı! Ekim 2021 dönemi Reel Kesim Güven Endeksi rakamları belli oldu

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ile gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 27,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,6'ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 72,5'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 17,9'a yükseldi.