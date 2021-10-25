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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 11:01
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    • 25.10.2021 11:02
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    İngiltere tır ve kamyon şoförü başvuru şartları nelerdir? İngiltere tır ve kamyon şoförü başvurusu nasıl yapılır?

    Yurtdışında kariyer hedefleyenler İngiltere tır ve kamyon şoförü başvuru şartları nelerdir? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Ekim ayından Aralık ayı sonuna kadar toplam 10.500 kişiye geçici vize verileceğinin duyurulmasının ardından ilgi daha da arttı ve İngiltere tır ve kamyon şoförü başvurusu nasıl yapılır? Sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. Hem yurt dışında olmak hem de yıllık 365-500 bin TL arası para kazanmak isteyenler İngiltere’ye giderek tır ve kamyon şoförlüğü yapabilir. Peki başvurular nereden yapılıyor? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    İngiltere tır ve kamyon şoförü başvuru şartları nelerdir?

    İngiltere tır ve kamyon şoförü başvuru şartları nelerdir? İngiltere tır ve kamyon şoförü başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İngiltere'de kariyer hedefleyen ve geçici vize almak isteyenler İngiltere tır ve kamyon şoförlüğü için başvuru yapmak istiyor ve detayları merak ediyor. Ne kadar maaş aldıkları, başvuru şartlarının neler olduğu, nereden ne zaman ve nasıl başvuru yapıldığı gibi detaylar merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    GEÇİCİ VİZE MÜJDESİ!

    İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurmuştu.

    Ekim ayından aralık ayı sonuna kadar 10 bin 500 kişiye geçici vize verileceğini duyuran hükümet, program kapsamında 5 bin tır sürücüsü ve 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanını istihdam edileceğini açıkladı.

    İNGİLTERE'DE TIR ŞOFÖRÜ OLMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Ağır vasıta kullanabilmek için 18 yaşından büyük olmanız ve İngiltere'de geçerli bir sürücü ehliyetinizin olması gerekiyor. Yabancı ehliyet sahipleri de İngiliz ehliyetine geçiş yapabilecek.

    Bu aşamadan sonra Ağır Yük Vasıtası (Heavy Goods Vehicle - HGV) belgesine sahip olmanız lazım. Kullanacağınızın aracın tipine bağlı olarak alacağınız belge değişecek.

    En yüksek seviye olan Cat C + E lisansına sahip olan şoförler 3 bin 500 kilogram üzerindeki araçları kullanabilecek.

    Bu sertifikaların 35 yıl geçerliliği olduğu belirtiliyor. Lisans almak için hem sağlık testi hem de yazılı ve uygulamalı sınavlardan geçmek zorunda oluyorsunuz. Bu sınavlara Türkçe de giriş yapabileceksiniz.

        İNGİLTERE TIR KAMYON ŞOFÖRÜ MAAŞLARI NE KADAR?

        Ağır vasıta sürücülerinin başlangıç aşamasında maaşı yıllık 19 bin sterlinle 24 bin sterlin arasında değişebiliyor. Bu maaş zamanlar 45 bin sterline kadar çıkabiliyor.

        Ortalama olarak ise çalıştığınız şirkete ve mesafeye bağlı olarak tır şoförleri yıllık 30 bin ile 40 bin sterlin arasında kazanıyor.

        İNGİLTERE TIR KAMYON ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvuruların ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Bunun için konsolosluk ve büyükelçilik duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.
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        Haberler Ekonomi İngiltere tır ve kamyon şoförü başvuru şartları nelerdir? İngiltere tır ve kamyon şoförü başvurusu nasıl yapılır?
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