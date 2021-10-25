İngiltere tır ve kamyon şoförü başvuru şartları nelerdir? İngiltere tır ve kamyon şoförü başvurusu nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İngiltere'de kariyer hedefleyen ve geçici vize almak isteyenler İngiltere tır ve kamyon şoförlüğü için başvuru yapmak istiyor ve detayları merak ediyor. Ne kadar maaş aldıkları, başvuru şartlarının neler olduğu, nereden ne zaman ve nasıl başvuru yapıldığı gibi detaylar merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
GEÇİCİ VİZE MÜJDESİ!
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurmuştu.
Ekim ayından aralık ayı sonuna kadar 10 bin 500 kişiye geçici vize verileceğini duyuran hükümet, program kapsamında 5 bin tır sürücüsü ve 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanını istihdam edileceğini açıkladı.
İNGİLTERE'DE TIR ŞOFÖRÜ OLMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ağır vasıta kullanabilmek için 18 yaşından büyük olmanız ve İngiltere'de geçerli bir sürücü ehliyetinizin olması gerekiyor. Yabancı ehliyet sahipleri de İngiliz ehliyetine geçiş yapabilecek.
Bu aşamadan sonra Ağır Yük Vasıtası (Heavy Goods Vehicle - HGV) belgesine sahip olmanız lazım. Kullanacağınızın aracın tipine bağlı olarak alacağınız belge değişecek.
En yüksek seviye olan Cat C + E lisansına sahip olan şoförler 3 bin 500 kilogram üzerindeki araçları kullanabilecek.
Bu sertifikaların 35 yıl geçerliliği olduğu belirtiliyor. Lisans almak için hem sağlık testi hem de yazılı ve uygulamalı sınavlardan geçmek zorunda oluyorsunuz. Bu sınavlara Türkçe de giriş yapabileceksiniz.