İngiltere tır ve kamyon şoförü başvuru şartları nelerdir? İngiltere tır ve kamyon şoförü başvurusu nasıl yapılır?

GEÇİCİ VİZE MÜJDESİ!

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurmuştu.

Ekim ayından aralık ayı sonuna kadar 10 bin 500 kişiye geçici vize verileceğini duyuran hükümet, program kapsamında 5 bin tır sürücüsü ve 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanını istihdam edileceğini açıkladı.