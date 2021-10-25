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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 09:43
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    • 25.10.2021 09:47
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    Demir fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir Ekim ayı güncel inşaat demir fiyatları kaç TL? 1 ton demir fiyatı

    Ekonomi gündeminde Demir fiyatları ne kadar? 1 ton demir fiyatı kaç TL? Sorularının yanıtı merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle ev yaptırmak isteyenler, müteahhitler bu bilgiyi yakındna takip ediyor ve ona göre bir adım atmak istiyor. 8’lik, 10’luk ve 12’lik çeşitlere ayrılan ve buna göre ücreti de değişen demir fiyatları illere göre de farklılık gösteriyor. Taşıma ücreti, hammaddeye yakınlık ve hava koşulları gibi durumlardan etkilenen ücretle şu an güncel olarak ne kadardan satışa sunuluyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir Ekim ayı güncel inşaat demir fiyatları kaç TL? Haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Demir fiyatları ne kadar?

    Demir fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir Ekim ayı güncel inşaat demir fiyatları kaç TL? 1 ton demir fiyatı ne kadardan satılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Borsa gibi demir fiyatları da sık sık değişiyor ve hatta boyutlarının yanı sıra illere göre de bu ücretler değişiklik gösteriyor. Konut projeleri tüm hızıyla devam ederken demir fiyatları da gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor? İşte güncel bilgiler...

    1 TON DEMİR FİYATI NE KADAR?

    1 ton demir fiyatı 2021 güncel olarak 8.550 TL'dir. Demir fiyatları alınacak olan demirin türüne, boyutuna göre değişiklik gösterebildiği gibi, satın alınan şehire göre de değişebilmektedir. 8'lik inşaat demir fiyatları 8.550 TL, 10'luk inşaat demiri 8.550 TL ve 12'lik inşaat demiri 8.550 TL olarak belirlendi.

    İL İL İNŞAAT DEMİR FİYATLARI KAÇ TL?

    İller Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
    Ankara 8,700 TL 8,700 TL 8,500 TL
    İstanbul 8,630 TL 8,570 TL 8,510 TL
    Karabük 8,600 TL 8,600 TL 8,400 TL
    Gebze 8,620 TL 8,560 TL 8,500 TL
    İskenderun 8,570 TL 8,510 TL 8,450 TL

        İzmir 8,550 TL 8,510 TL 8,450 TL
        Sivas 8,450 TL
        Biga 8,520 TL 8,460 TL 8,400 TL
        Samsun 8,650 TL 8,580 TL 8,500 TL
        Kırıkkale 8,460 TL
        Tekirdağ 8,620 TL 8,560 TL 8,500 TL
        Bilecik 8,350 TL

        DEMİR FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER?

        Demirin çıkartılması,
        işlenmesi ve işçilere verilen ücret,
        taşıma ücreti ve vergiler

        Hurda fiyatı
        Dolar kuru
        Yurt içi talepleri
        Yurt dışı talepleri
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        Haberler Ekonomi Demir fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir Ekim ayı güncel inşaat demir fiyatları kaç TL? 1 ton demir fiyatı…
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