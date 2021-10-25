Demir fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir Ekim ayı güncel inşaat demir fiyatları kaç TL? 1 ton demir fiyatı ne kadardan satılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Borsa gibi demir fiyatları da sık sık değişiyor ve hatta boyutlarının yanı sıra illere göre de bu ücretler değişiklik gösteriyor. Konut projeleri tüm hızıyla devam ederken demir fiyatları da gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor? İşte güncel bilgiler...