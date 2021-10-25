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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 17:13
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    • 25.10.2021 17:18
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    26 Ekim benzine zam son dakika: 1 litre benzin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

    Benzin fiyatları hakkında aramalar büyuük bir hız kazandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamayla birlikte bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına zam yapıldığı açıklandı. Peki, benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    26 Ekim benzine zam son dakika: 1 litre benzin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

    Benzin fiyatları hakkında vatandaşlar tarafından arama motorunda çeşitli araştırmalar başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı ile ilgili açıklama geldi. Peki benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte son gelişmeler!

    AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTIŞI

    26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Benzinde 44 KRŞ/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

    İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

    Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir'de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

    Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

        LPG FİYATLARI NE KADAR?

        LPG'nin litre fiyatına 22 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zammın pompa fiyatına 20 Ekim gece yarısından itibaren yansıyacağını duyurdu.

        Zammın ardından LPG otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.95 liradan 6.17 liraya, Ankara'da 6.03 liradan 6.25 liraya, İzmir'de ise 6.05 liradan 6.27 liraya yükseldi.

        MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

        EPGİS 18 Ekim 2021 tarihinde bir zam açıklaması daha yaptı. EPGİS'in açıklamasına göre 19 Ekim tarihinden itibaren litre başına 23 kuruş zam yapıldı. Motorine gelen zammın Pompa satış fiyatlarına yansıyacağı söylendi.
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