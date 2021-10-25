26 Ekim benzine zam son dakika: 1 litre benzin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara'da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir'de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.