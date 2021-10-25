26 Ekim konut kredisi faiz oranları! 1,29 faiz oranı konut kredisi hesaplama! Ziraat- Vakıf- Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?

Konut kredisi faiz oranları ve hesaplama yöntemleri hakkında aramalar hız kazandı. Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat, Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada kredi faiz oranlarından 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürüleceğini duyurdu. Ayrıca konut kredileri faiz oranlarında yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacağı müjdesi verildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, " 1,29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat- Vakıf- Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?" Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 26 Ekim konut kredisi faiz oranları ve hesaplama yöntemleri!
ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Kamu bankalarından Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yaptığı ortak açıklamayla kredi faiz oranlarını 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürdü.
Ziraat Bankası'nda kredi faiz oranları yüzde 1,37'den 1,29'a geriledi.
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a düştü.
Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29 olarak uygulanacak.
KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?
Devlet bankalarının konut kredisi hesaplama işlemleri için aşağıda yer alan linklere tıklayarak kolaylıkla yapabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ