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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 19:45
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    • 25.10.2021 19:45
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    26 Ekim konut kredisi faiz oranları! 1,29 faiz oranı konut kredisi hesaplama! Ziraat- Vakıf- Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?

    Kamu bankaları tarafından yapılan açıklamada faiz indirimi yapılacağı duyuruldu. 26 Ekim tarihindne itibaren geçerli olmak üzere konut kredileri faiz oranlarında yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacağı müjdesi verildi. Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar konut kredisi hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Kredi faiz oranlarında yapılan yeni değişimlerle birlikte ev alacaklar konut kredilerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Peki, 1,29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat- Vakıf- Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte 26 Ekim konut kredisi faiz oranları!

    takvim.com.tr
    26 Ekim konut kredisi faiz oranları! 1,29 faiz oranı konut kredisi hesaplama! Ziraat- Vakıf- Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?

    Konut kredisi faiz oranları ve hesaplama yöntemleri hakkında aramalar hız kazandı. Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat, Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada kredi faiz oranlarından 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürüleceğini duyurdu. Ayrıca konut kredileri faiz oranlarında yüzde 1,29 faiz oranı uygulanacağı müjdesi verildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, " 1,29 faiz oranı ile konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat- Vakıf- Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?" Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 26 Ekim konut kredisi faiz oranları ve hesaplama yöntemleri!

    ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

    Kamu bankalarından Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası yaptığı ortak açıklamayla kredi faiz oranlarını 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 200 baz puan düşürdü.

    Ziraat Bankası'nda kredi faiz oranları yüzde 1,37'den 1,29'a geriledi.

    VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a düştü.

    Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29 olarak uygulanacak.

    KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

    Devlet bankalarının konut kredisi hesaplama işlemleri için aşağıda yer alan linklere tıklayarak kolaylıkla yapabilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    VAKIFBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        KREDİ FAİZİ NASIL HESAPLANIR?

        Günümüzde en merak edilen konular içerisinde kredi faizinin nasıl hesaplandığı geliyor. Yani burada asıl merak edilen durum kredi faizi hesaplanırken içinde bulunan unsurlardır. Çünkü bu unsurlar ele alınmak suretiyle kredi üzerine Faiz hesaplaması yapılır ve taksitlendirme kapsamında işlenir

        Bu doğrultuda her taksit dönemi içerisinde kalan anaparaya tekrar faiz uygulama suretiyle hesaplama yapılmaktadır. Yani bir taksit kapsamında ödeme ile beraber yeniden işlem gerçekleştirilir. Bunun yapılması için ise kalan anapara tutarı ile beraber, kredi faiz oranı çarpımı gerçekleştirilir. Aynı zamanda eklenmesi gereken birtakım vergiler ön plana çıkarılır. Bunlar içerisinde BSME ve KKDF yer almaktadır. Tabii bu vergiler konut kredisi için geçerli değildir. Bu işlem ile beraber kredi faiz oranı hesaplanır ve buna bağlı olarak taksitlendirme üzerinden kişinin ödemesi gereken miktar ortaya çıkarılır.

        26 EKİM GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

        HALKBANK

        Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58

        Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61

        Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

        Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,

        Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34

        Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58

        Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60

        ZİRAAT BANKASI

        Tüketici kredisi: 1.59

        Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61

        Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63

        Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,

        Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
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            Haberler Ekonomi 26 Ekim konut kredisi faiz oranları! 1,29 faiz oranı konut kredisi hesaplama! Ziraat- Vakıf- Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?
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