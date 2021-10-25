26 Ekim konut kredisi faiz oranları! 1,29 faiz oranı konut kredisi hesaplama! Ziraat- Vakıf- Halkbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?

KREDİ FAİZİ NASIL HESAPLANIR?

Günümüzde en merak edilen konular içerisinde kredi faizinin nasıl hesaplandığı geliyor. Yani burada asıl merak edilen durum kredi faizi hesaplanırken içinde bulunan unsurlardır. Çünkü bu unsurlar ele alınmak suretiyle kredi üzerine Faiz hesaplaması yapılır ve taksitlendirme kapsamında işlenir

Bu doğrultuda her taksit dönemi içerisinde kalan anaparaya tekrar faiz uygulama suretiyle hesaplama yapılmaktadır. Yani bir taksit kapsamında ödeme ile beraber yeniden işlem gerçekleştirilir. Bunun yapılması için ise kalan anapara tutarı ile beraber, kredi faiz oranı çarpımı gerçekleştirilir. Aynı zamanda eklenmesi gereken birtakım vergiler ön plana çıkarılır. Bunlar içerisinde BSME ve KKDF yer almaktadır. Tabii bu vergiler konut kredisi için geçerli değildir. Bu işlem ile beraber kredi faiz oranı hesaplanır ve buna bağlı olarak taksitlendirme üzerinden kişinin ödemesi gereken miktar ortaya çıkarılır.