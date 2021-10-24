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    Tim Cook ve Elon Musk arasında Apple atışması

    APPLE'ın CEO'su Tim Cook İstanbul mağazasının açılışını duyuran bir tweet atıp davette bulundu. Elon Musk bu tweeti alıntılayıp 200 TL’lik bez üzerinden tiye aldı.

    Apple atışması
    APPLE'ın CEO'su Tim Cook Apple'ın Türkiye ve İstanbul'daki 3. mağazası ile ilgili tweet atarak "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.


    Tim Cook



    Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise Tim Cook'un İstanbul'da açılan yeni mağaza açılışı ile ilgili paylaşımını tiye aldı. Musk, Tim Cook'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşımına, Apple'ın 200 TL'ye satışına başaldığı yeni ürünü "parlatma bezini" kastederek, "Gelin, Apple bezini görün!" diyerek yanıt verdi.

    Apple yeni parlatma bezini tanıtmış ve 200 TL'den satışa çıkarmıştı. Bez ve fiyatı çok Türkiye'de de çok tartışılmıştı.



    YATIRIM ÇAĞRISI
    Ulaştırma     Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Apple'ın yeni mağazasını ziyaret etti. Sayan Tim Cook'a Türkiye'de üretim yapma davetinde bulundu.

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