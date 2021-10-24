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    Sahibinden borsa dersi

    İnternet sitelerine ilan veren uyanıklar ‘kripto paralara ve borsaya yatırım öğretiyoruz’ diyerek para istiyor. 3500 TL’den başlayan dersler sonrası yatırımcılar sosyal medyaya yönlendiriliyor.

    Sahibinden borsa dersi
    Pandemi döneminde para piyasalarına olan ilgi artınca bazıları da bunu fırsata çevirme peşine düştü.

    Özellikle sosyal medyayı kullanarak vatandaşları belli alanlara yönlendirip paralarına göz dikenler olurken şimdi de internet sitelerinde paraları borsa ve kripto para eğitimi dersleri için ilanlar yer almaya başladı. Yatırımcılara yeni bir sistem öğretip büyük kazanç vadeden bu fırsatçılar onları kendi sosyal medya gruplarına da yönlendiriyor. Hiçbir eğitimi olmayan, aracı kurum yetkisi bulunmayan bu kişilerden ders almak ucuz da değil. Dersler 3.500 TL'den başlıyor.

    PARALARINA GÖZ DİKİYORLAR
    2020 yılı ile birlikte Borsa İstanbul'a 2 milyona yakın yeni yerli yatırımcı katıldı. Birçoğunun finansal okur yazarlığının az olması fırsatçıların iştahını kabartıyor. Sosyal medyayı kullanan fırsatçılar kendi ellerinde tuttukları hisseleri tavsiye ederek fiyatlarını yükseltip sonra satarak vatandaşları zarara uğratıyor. Gerek SPK gerekse Borsa İstanbul bu platformları takip ederek borsa dolandırıcılarını tek tek yakalıyor. Aynı zamanda kripto paraya yatırım da ülkemizde hızla artıyor. Milyonlarca vatandaş kulaktan dolma bilgilerle kripto paralara yatırım yapıyor. Bu ilgiyi görenler de yine yatırımcıların parasına göz dikiyor.

    UZMANLARI DİNLEYİN

    Uzmanlar     ise yatırımcıları sık sık uyararak özellikle sosyal medya üzerinden tavsiye almanın zararlarını belirtiyor.

    Yatırım yapacağınız ürünü iyi anlayın.

    Değersiz haberlere ve dedikodulara dayanarak hareket etmeyin.

    Finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenin.

    Şirketleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan takip edin.

    Sosyal medya tavsiyelerine itibar etmeyin

    Aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin. Birikimlerinizi bu bilgilere göre değerlendirin.

    Borsada 3 aydan kısa vadeli işlemler yatırım değil, oyundur.

    Hisse alarak şirkete ortak olduğunuzu unutmayın.

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