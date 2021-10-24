Otoparkta yeni dönem başladı (Ekonomi haberleri)

Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde otopark ihtiyacı karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak.
SÖZLÜ İZİNE TAZMİNAT YOK
Çalıştığı şirketin şantiye şefi inşaat mühendisinden sözlü izin alarak işyerinden ayrılan işçi 'devamsızlık' iddiasıyla işten atıldı. Kıdem tazminatı için mahkemenin kapısını çalan işçiye Yargıtay'dan "Sözlü izin aldığın için tazminat alamazsın" cevabı geldi. Kararda; "Davacı iş sözleşmesinin feshi konusunda başka bir sebep ileri sürmemiştir" denildi.
YÖRESEL LEZZETLER DÜNYAYA AÇILIYOR
PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "turkishsouq.com" platformuyla Türkiye'nin ürünlerini 85 ülkeye sattıklarını ifade etti. Sadece yurt içine değil, yurt dışına da hizmet verdiklerini belirten Çevikoğlu, şöyle devam etti: "Coğrafi işaretli ürünleri yurt dışındaki insanlara ulaştırarak onların da bu lezzetleri elde etmesine aracılık ediyoruz, bu da bize gurur veriyor."
YAPAY ZEKÂ PROJESİNE ÖDÜL
TÜRK Telekom, tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği "Network Yapay Zekâ Operasyon Karar Destek Projesi" ile "IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri"nde "Future of Intelligence" kategorisinde ödüle layık görüldü. 75 kurumun, 190 projesinin değerlendirildiği etkinlikte Türk Telekom, tamamen yerli ve milli olarak, açık kaynak kodlu teknolojiler ile geliştirdiği "Network Yapay Zekâ Operasyon Karar Destek Projesi" ile ödüle almış oldu.
AMBALAJ DEVLERİ İSTANBUL'DA
AMBALAJ Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 26. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açıldı. Açılışta konuşma yapan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında en önemli noktanın 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' konusu olduğunun altını çizdi. Fuarın açılış gününde ayrıca Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021'in kazananları da ödüllendirildi.
SÖZLÜ İZİNE TAZMİNAT YOK
Çalıştığı şirketin şantiye şefi inşaat mühendisinden sözlü izin alarak işyerinden ayrılan işçi 'devamsızlık' iddiasıyla işten atıldı. Kıdem tazminatı için mahkemenin kapısını çalan işçiye Yargıtay'dan "Sözlü izin aldığın için tazminat alamazsın" cevabı geldi. Kararda; "Davacı iş sözleşmesinin feshi konusunda başka bir sebep ileri sürmemiştir" denildi.
YÖRESEL LEZZETLER DÜNYAYA AÇILIYOR
PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "turkishsouq.com" platformuyla Türkiye'nin ürünlerini 85 ülkeye sattıklarını ifade etti. Sadece yurt içine değil, yurt dışına da hizmet verdiklerini belirten Çevikoğlu, şöyle devam etti: "Coğrafi işaretli ürünleri yurt dışındaki insanlara ulaştırarak onların da bu lezzetleri elde etmesine aracılık ediyoruz, bu da bize gurur veriyor."
YAPAY ZEKÂ PROJESİNE ÖDÜL
TÜRK Telekom, tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği "Network Yapay Zekâ Operasyon Karar Destek Projesi" ile "IDC Dijital Dönüşüm Ödülleri"nde "Future of Intelligence" kategorisinde ödüle layık görüldü. 75 kurumun, 190 projesinin değerlendirildiği etkinlikte Türk Telekom, tamamen yerli ve milli olarak, açık kaynak kodlu teknolojiler ile geliştirdiği "Network Yapay Zekâ Operasyon Karar Destek Projesi" ile ödüle almış oldu.
AMBALAJ DEVLERİ İSTANBUL'DA
AMBALAJ Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 26. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açıldı. Açılışta konuşma yapan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında en önemli noktanın 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' konusu olduğunun altını çizdi. Fuarın açılış gününde ayrıca Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021'in kazananları da ödüllendirildi.