Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İşçiye asgari koruma

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

    İşçiye asgari koruma

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Devlet bu ekonomik sorunlar karşısında çalışanlarını koruyacak. Kamu çalışanlarını, memurlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

    Bilgin, Hakİş Konfederasyonu'nun 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı yemeğine katıldı. Bilgin, yaptığı konuşmada, sendikal mücadelenin kolay olmadığını belirterek emeğin kutsal bir değer olduğunu söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çalışan emekliye çifte tazminat
    Haberler Ekonomi İşçiye asgari koruma
        SON DAKİKA