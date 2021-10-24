İşçiye asgari koruma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Devlet bu ekonomik sorunlar karşısında çalışanlarını koruyacak. Kamu çalışanlarını, memurlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.



Bilgin, Hakİş Konfederasyonu'nun 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı yemeğine katıldı. Bilgin, yaptığı konuşmada, sendikal mücadelenin kolay olmadığını belirterek emeğin kutsal bir değer olduğunu söyledi.

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