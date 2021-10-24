Hedef 300 milyar dolar ihracat

"İTHİB İhracata Değer Katanlar" ödül töreninde 35 platin, 59 altın, 74 gümüş ve 302 bronz olmak üzere toplam 470 firma ödül, 652 firma ise başarı sertifikası almaya hak kazandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, tekstil sektörünün tarihi rekora koştuğuna belirterek, şunları kaydetti: "Bu yıl tekstil sektörümüzde Cumhuriyet tarihi rekoruna doğru adım adım ilerliyoruz. Şimdi, yeni hedefimiz; 5 yıl içerisinde 300 milyar dolar ihracata ulaşmak. Hedefimiz yüksek; ama bunu başaracak azim, inanç ve kararlılık mevcut. Gerekli kapasite artırımlarıyla, yeni yatırımlarla hem sektörel hem de genel ihracat hedeflerimize tek tek ulaşacağız. Tekstilde yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyoruz."
- Ekonomi
- 24.10.2021 Gazete