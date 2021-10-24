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    D&R’dan 211. mağaza

    Türkiye'nin en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R, mağazalarına bir yenisini daha ekledi. D&R'ın İzmir'deki 13'üncü, Türkiye'deki 211'inci mağazası, İstinyePark İzmir'de açıldı.

    D&R’dan 211. mağaza
    Türkiye'nin en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R, mağazalarına bir yenisini daha ekledi.

    D&R'ın İzmir'deki 13'üncü, Türkiye'deki 211'inci mağazası, İstinyePark İzmir'de açıldı. 22 Ekim Cuma günü kapılarını açan yeni D&R mağazanın açılış kurdelesini D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, yazar İclal Aydın ve şarkıcı Ege birlikte kesti. Açılış etkinliği, kurdele kesiminin ardından İclal Aydın'ın 3 saat süren imza günü ile devam etti.

    İclal Aydın yeni mağazada okurlarının kitaplarını imzaladı. Açılışa İzmirliler büyük ilgi gösterirken imza için de uzun kuyruklar oluşturdular.

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