D&R’dan 211. mağaza

Türkiye'nin en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R, mağazalarına bir yenisini daha ekledi.
D&R'ın İzmir'deki 13'üncü, Türkiye'deki 211'inci mağazası, İstinyePark İzmir'de açıldı. 22 Ekim Cuma günü kapılarını açan yeni D&R mağazanın açılış kurdelesini D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, yazar İclal Aydın ve şarkıcı Ege birlikte kesti. Açılış etkinliği, kurdele kesiminin ardından İclal Aydın'ın 3 saat süren imza günü ile devam etti.
İclal Aydın yeni mağazada okurlarının kitaplarını imzaladı. Açılışa İzmirliler büyük ilgi gösterirken imza için de uzun kuyruklar oluşturdular.
D&R'ın İzmir'deki 13'üncü, Türkiye'deki 211'inci mağazası, İstinyePark İzmir'de açıldı. 22 Ekim Cuma günü kapılarını açan yeni D&R mağazanın açılış kurdelesini D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, yazar İclal Aydın ve şarkıcı Ege birlikte kesti. Açılış etkinliği, kurdele kesiminin ardından İclal Aydın'ın 3 saat süren imza günü ile devam etti.
İclal Aydın yeni mağazada okurlarının kitaplarını imzaladı. Açılışa İzmirliler büyük ilgi gösterirken imza için de uzun kuyruklar oluşturdular.