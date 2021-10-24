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    Çöpten ihracat çıktı! Cennet elmasını kurutup satıyor...

    Daha önce çürüdüğünde çöpe atılan cennet elmasını kurutan Melek Yılmaz şu anda 8 tonluk üretim kapasitesine ulaştı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Çöpten ihracat çıktı

    Manisa'nın çekirdeksiz Sultani üzümüyle ünlü Alaşehir ilçesinde 5 yıl önce tarımına başlanan cennet elması şimdilerde bölge için önemli bir gelir kapısı oluşturdu. Tarımına başladığı günlerde ürünlerin dalında çürüdüğü mahalle şimdilerde cennet elması üretimiyle adından söz ettiriyor. Gerek evlerin bahçelerinde gerekse de özel seralarda kurutmaya bırakılan cennet elmaları 45 gün bekledikten sonra kurutulmuş şekilde pazar ve marketlerdeki yerini alıyor. Sindirimi kolaylaştırmasıyla bilinen meyve İngiltere, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden de talep görüyor. İlk başlandığı dönemlerde yaş cennet elmalarını 50 kuruş gibi fiyata satan üreticiler şimdilerde 6 liraya satabiliyor.

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    Haberler Ekonomi Çöpten ihracat çıktı! Cennet elmasını kurutup satıyor...
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