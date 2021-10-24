Çöpten ihracat çıktı! Cennet elmasını kurutup satıyor...

Manisa'nın çekirdeksiz Sultani üzümüyle ünlü Alaşehir ilçesinde 5 yıl önce tarımına başlanan cennet elması şimdilerde bölge için önemli bir gelir kapısı oluşturdu. Tarımına başladığı günlerde ürünlerin dalında çürüdüğü mahalle şimdilerde cennet elması üretimiyle adından söz ettiriyor. Gerek evlerin bahçelerinde gerekse de özel seralarda kurutmaya bırakılan cennet elmaları 45 gün bekledikten sonra kurutulmuş şekilde pazar ve marketlerdeki yerini alıyor. Sindirimi kolaylaştırmasıyla bilinen meyve İngiltere, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden de talep görüyor. İlk başlandığı dönemlerde yaş cennet elmalarını 50 kuruş gibi fiyata satan üreticiler şimdilerde 6 liraya satabiliyor.

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