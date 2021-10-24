Bankaların faiz oyunu! Verdiğinde cimri aldığında yavaş

Merkez Bankası iki toplantıda toplam 300 baz puan faiz indirimi yaparak yüzde 19 olan politika faizini yüzde 16'ya kadar düşürdü. Vatandaşlar bu faiz indiriminin özellikle tüketici ve ticari kredilere yansımasını beklerken bankalar işi yavaştan alıyor. Kendi verdikleri faiz oranlarını hızlı bir şekilde aşağı çeken bankalar kredi faiz oranlarını aynı hızla düşürmüyor. 15 Ekim tarihi itibarıyla mevduat faizleri 1 aylıkta 0.35 puan, 3 aylıkta 0.76 puan, 6 aylıkta 1.65, 1 yıla kadar vadeli mevduatta ise 2.68 puan indirildi.