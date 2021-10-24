Bankaların faiz oyunu! Verdiğinde cimri aldığında yavaş

Merkez Bankası iki toplantıda toplam 300 baz puan faiz indirimi yaparak yüzde 19 olan politika faizini yüzde 16'ya kadar düşürdü. Vatandaşlar bu faiz indiriminin özellikle tüketici ve ticari kredilere yansımasını beklerken bankalar işi yavaştan alıyor. Kendi verdikleri faiz oranlarını hızlı bir şekilde aşağı çeken bankalar kredi faiz oranlarını aynı hızla düşürmüyor. 15 Ekim tarihi itibarıyla mevduat faizleri 1 aylıkta 0.35 puan, 3 aylıkta 0.76 puan, 6 aylıkta 1.65, 1 yıla kadar vadeli mevduatta ise 2.68 puan indirildi.
KREDİDE YOKLAR
Bankalar kendi verdikleri mevduat faizlerini hızla aşağı çekerken vatandaştan aldıkları kredi faizlerini ise indirmekte cimri davranıyor.
Bankalar, Merkez Bankası'nın eylül ayındaki faiz indirimi sonrası ihtiyaç kredisi faizlerinde 0.14 puan, tüketici kredisinde 0.18 puan indirim yaptılar.
Ticari kredilerdeki indirim ise 1.03 puan oldu.
Merkez Bankası'nın faiz indirimine karşılık bankaların taşıt kredisi faizleri 0.21 puan arttı. Konut kredisi faizleri ise değişmedi. Şimdi yeni yapılan 2 puanlık indirimin kredi faizlerine yansıması bekleniyor.
Vatandaşlar ticaretin canlanması için özellikle konut ve taşıt kredilerinde indirim bekliyor. Merkez'in faiz kararında vurguladığı yüksek ticari kredilerin de aşağıya inmesi talep ediliyor. Yatırım noktasında bankalardan destek isteniyor.