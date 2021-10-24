24 Ekim canlı dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Bugün dolar ve euro ne kadar? Dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Son dönemde dolar ve euroda anlık değişiklikler meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euroda anlık dalgalanmalar takip edilmeye başlandı. Peki, 24 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!