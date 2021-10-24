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    • Ekonomi
    • 24.10.2021 09:06
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    • 24.10.2021 09:06
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    24 Ekim canlı dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Bugün dolar ve euro ne kadar? Dolar alış satış fiyatı!

    Dolar kurunda yaşanan son gelişmeler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Anlık dolar ve euro alış satış fiyatlarını takip edenler '1 dolar kaç TL?' Sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca kişinin arama yaptığı dövizdeki hareketlilik, piyasaların hafta sonu kapalı olmasına rağmen sıkı takibe alınıyor. Peki, 24 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    24 Ekim canlı dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Bugün dolar ve euro ne kadar? Dolar alış satış fiyatı!

    Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Son dönemde dolar ve euroda anlık değişiklikler meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euroda anlık dalgalanmalar takip edilmeye başlandı. Peki, 24 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    24 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,5897

    Dolar satış: 9,6155

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,1482

    Euro Satış: 11,2367
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        Haberler Ekonomi 24 Ekim canlı dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Bugün dolar ve euro ne kadar? Dolar alış satış fiyatı!
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