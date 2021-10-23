Ev almak isteyenlere müjde! Ziraat Bankası’ndan 3+1 daire 135 bin TL fiyatla alıcısını bulacak! İhaleye katılım şartları…

İHALEYE NASIL KATILABİLİRİM?



Gayrimenkullerimizin bir kısmı fiziki ihale yöntemiyle bir kısmı e-ihale yönetimiyle satılmaktadır.

Fiziki ihale ile satışına devam edilen her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarının verilmesinden sonra, internet sayfamızda yer alan teklif mektubu ile peşin/taksitli satış şartnamesinin doldurularak, en geç ihaleden bir gün öncesine kadar, kapalı zarf içinde ilgili ihale komisyonuna teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir.

E-ihale ile satışına devam edilenlerde, en yakın Ziraat Bankası Şubesi'ne başvurularak, taşınmazın muhammen bedelinin %6'sı tutarındaki teminatın yatırılması ve Şubemizde doldurulacak Gayrimenkul Satış Şartnamesi'nin her sayfasının imzalanması sonrasında cep telefonunuza gelen şifre ile https://esatis.ziraatbank.com.tr/ sitesine girerek teklifin verilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER NELERDİR?



Gayrimenkul Satış Şartnamesi ve yatırılan teminatın dekontuna ilave olarak aşağıdaki belgelerin şubemize teslim edilmesi gerekmektedir:

Gerçek kişiler için; Nüfus cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişiler için; Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış gayrimenkul iktisap etme yetkisi olduğunu gösterir ana sözleşme/Ticaret Sicil Tasdiknamesi, şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde

düzenlenmiş imza sirküleri.