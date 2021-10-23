Ev almak isteyenlere müjde! Ziraat Bankası’ndan 3+1 daire 135 bin TL fiyatla alıcısını bulacak! İhaleye katılım şartları…

Ziraat Bankası'ndan 3+1 daire 135 bin TL fiyatla alıcısını bulacak ve ihaleye katılım şartlarının neler olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Konut hayaliyle yanıp tutuşanlar ve birikim yapanlar daha ucuz fiyata ev sahibi olabilmek için ihale ile satılan konutlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Ankara Sincan'da satışan sunulan Ziraat Bankası'ndan 3+1 daire 135 bin TL konut ihalesine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ZİRAAT BANKASI 3+1 135 BİN TL'YE KONUT FIRSATI!
Tanım : Temelli Mah. 115 m2 Apartman Dairesi
No. : 14994
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil :
İl : Ankara
İlçe : Sincan
Semt : Hürriyet
Adres : Sincan İlçesi,Hurriyet Mahallesi, İrfan Züm Caddesi, A-1 Blok,No:44A
Pafta :
Ada : 1468
Parsel : 1
Oda Sayısı : 3
Salon Sayısı : 1
Banyo Sayısı : 1
m2 : 115
Krediye Uygunluk : Uygun