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    • Ekonomi
    • 24.10.2021 00:09
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    • 24.10.2021 00:09
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    Ev almak isteyenlere müjde! Ziraat Bankası’ndan 3+1 daire 135 bin TL fiyatla alıcısını bulacak! İhaleye katılım şartları…

    Kendi evini alma hayaliyle yanıp tutuşan milyonlarca vatandaş uygun fiyata konut sahibi olmanın yollarını araştırıyor. Ziraat Bankası’ndan 3+1 daire 135 bin TL fiyatla satılan konut yoğun ilgi görüyor ve bankanın sitesinde yayınlanan ilana nasıl teklif verileceği, ihaleye katılım şartlarının neler olduğu merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Fiziki ihale ile satışına devam edilen gayrimenkul satışları için başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu da sık sık araştırma konusu oluyor. İşte Ziraat Bankası 3+1 daire 135 bin TL fiyatla konut fırsatı…

    takvim.com.tr
    Ev almak isteyenlere müjde!

    Ziraat Bankası'ndan 3+1 daire 135 bin TL fiyatla alıcısını bulacak ve ihaleye katılım şartlarının neler olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Konut hayaliyle yanıp tutuşanlar ve birikim yapanlar daha ucuz fiyata ev sahibi olabilmek için ihale ile satılan konutlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Ankara Sincan'da satışan sunulan Ziraat Bankası'ndan 3+1 daire 135 bin TL konut ihalesine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ZİRAAT BANKASI 3+1 135 BİN TL'YE KONUT FIRSATI!

    Tanım : Temelli Mah. 115 m2 Apartman Dairesi

    No. : 14994

    Kategori Seçimi : Konut

    Konut Tipi : Apartman Dairesi

    Konut Şekil :

    İl : Ankara

    İlçe : Sincan

    Semt : Hürriyet

    Adres : Sincan İlçesi,Hurriyet Mahallesi, İrfan Züm Caddesi, A-1 Blok,No:44A

    Pafta :

    Ada : 1468

    Parsel : 1

    Oda Sayısı : 3

    Salon Sayısı : 1

    Banyo Sayısı : 1

    m2 : 115

    Krediye Uygunluk : Uygun

        Isınma Tipi : Merkezi

        Kullanım Durumu : Boş

        Bina İnşa Yılı : 2005

        Bulunduğu Kat : 5

        Yapının Durumu : İkinci El

        Min. Artış : 1.000 TL

        Başlangıç Bedeli : 135.000 TL

        Teminat Bedeli : 8.100 TL

        İlgili Şube Adı : BAŞKENT OSB/ANKARA TİCARİ ŞUBE

        İHALEYE NASIL KATILABİLİRİM?

        Gayrimenkullerimizin bir kısmı fiziki ihale yöntemiyle bir kısmı e-ihale yönetimiyle satılmaktadır.
        Fiziki ihale ile satışına devam edilen her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarının verilmesinden sonra, internet sayfamızda yer alan teklif mektubu ile peşin/taksitli satış şartnamesinin doldurularak, en geç ihaleden bir gün öncesine kadar, kapalı zarf içinde ilgili ihale komisyonuna teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir.
        E-ihale ile satışına devam edilenlerde, en yakın Ziraat Bankası Şubesi'ne başvurularak, taşınmazın muhammen bedelinin %6'sı tutarındaki teminatın yatırılması ve Şubemizde doldurulacak Gayrimenkul Satış Şartnamesi'nin her sayfasının imzalanması sonrasında cep telefonunuza gelen şifre ile https://esatis.ziraatbank.com.tr/ sitesine girerek teklifin verilmesi gerekmektedir.

        BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER NELERDİR?

        Gayrimenkul Satış Şartnamesi ve yatırılan teminatın dekontuna ilave olarak aşağıdaki belgelerin şubemize teslim edilmesi gerekmektedir:
        Gerçek kişiler için; Nüfus cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişiler için; Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış gayrimenkul iktisap etme yetkisi olduğunu gösterir ana sözleşme/Ticaret Sicil Tasdiknamesi, şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde
        düzenlenmiş imza sirküleri.
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        Haberler Ekonomi Ev almak isteyenlere müjde! Ziraat Bankası’ndan 3+1 daire 135 bin TL fiyatla alıcısını bulacak! İhaleye katılım şartları…
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