Yılda 7 ton altın çıkarılacak! Tarih belli oldu! Ekonomiye dev katkı

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın rezervi maden sahasında yaptığı incelemede, "2022 yılının sonunda ilk altın külçemizi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istiyoruz" dedi.
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Halit Semih Demircan ve şirket yöneticileri ile birlikte bir süre önce altın rezervi keşfedilen Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahsında incelemelerde bulundu. Demircan, Akbaştepe ve Korudanlık bölgelerindeki birinci, ikinci ve üçüncü faz çalışmalarına ilişkin detaylı bir sunum yaptı.
Demircan, yatırımın ilk aşamasının 2022 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini, 2024 yılında ise işletmenin tam kapasiteye ulaşacağını belirterek şunları söyledi: "Söğüt altın madeni projemizde Akbaştepe ve Korudanlık maden sahalarının yer aldığı bölge. Bu alan cevher zenginleştirme tesislerinin ve maden işletme sahaların yer alacağı bölgedir. Projemiz için planladığımız gibi ÇED olumlu belgesi ve diğer izin süreçlerimizi de kısa sürede tamamladıktan sonra kısa zamanda tesis inşaat faaliyetlerine başlayarak 2022 yılı sonuna kadar altın üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapmaktayız, bugüne kadar da ciddi mühendislik çalışmaları ve ekipman tedarik çalışmalarını da yapmış bulunuyoruz."
Fahrettin Poyraz ise ÇED raporunun onaylanmasının ardından çalışmaların hızlanacağını kaydederek, "2022 yılının sonu itibarıyla da burada üretilecek olan ilk altın külçemizi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Burada aynı anda birkaç çalışma birden yapıyoruz. Bir taraftan projelendirme çalışmaları yapıldı, tamamlandı. İnşallah biz önümüzdeki birkaç haftalık dönem zarfında ÇED raporu bakanlık onayından geldikten sonra da çalışmalarımızı hızlandıracağız.