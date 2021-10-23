Yılda 7 ton altın çıkarılacak! Tarih belli oldu! Ekonomiye dev katkı





Tesis kurulumlarının ardından 2022 yılının sonu itibarıyla ilk altın külçeyi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istediklerini belirten Poyraz, "Bizim açımızdan buranın ayrı bir önemi var çünkü şirketimiz Gübretaş iştiraki ve Gübretaş şu anda tarım sektöründe de Türkiye'nin en önemli aktörlerinden, burada elde edilecek olan değer, bunun Gübretaş'a aktarımı sonrasında Gübretaş ile yapacağımız yatırımlar, Gübretaş ile birlikte Tarım Kredi olarak ciddi bir imkana kavuşmuş olacağız. En nihayetinde de aslında Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşu ve buradan elde edilmiş olan değer bunun Gübretaş'a, Tarım Kredi'ye ve Türk çiftçisine, tarım ekonomisine yansımasıyla Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz" dedi.