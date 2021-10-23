Piyasalar için kritik hafta! Gözler merkez bankalarında

Küresel pay piyasaları, beklentilerden iyi gelen 3. çeyrek şirket bilançolarıyla alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta başta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ile ABD ve Almanya'daki büyüme verileri olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının tedarik zincirindeki sıkıntılar ve artan maliyet baskılarından, beklentilerden daha az etkilenmesi risk iştahını artıran en önemli sebep olurken, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları Avrupa borsalarının negatif ayrışmasına neden oldu.

Öte yandan, para politikası yapıcılarının şahinleşen tonu dikkati çekmeye başladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin şahin açıklamaları sonrası BoE'nin gelecek toplantıda faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell enflasyonun kalıcı olabileceğini söyledi.