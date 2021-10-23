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    • Ekonomi
    • 23.10.2021 12:50
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    • 23.10.2021 12:50
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    Ve netleşti! Ailelere devlet geçici süreliğine para ödemesi yapıyor: e -Devlet üzerinden hemen başvurabilirsiniz! 1259 lira...

    İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Çocuklarının esas gereksinimlerini karşılamaları amacıyla devlet doğrultusundan destek ödemesi yapılıyor. Ödemeler geçici süreliğine veriliyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinden faydalanmak amacıyla birtakım şartların sağlanması gerekiyor. Bakan Yanık geçen haftalarda yaptığı açıklamalarda, ailelere her bir çocuk amacıyla ortalama 1259 lira destek verildiği bildirmiş ve "Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına derli toplu yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları amacıyla ekim ayında 170 milyon 596 bin lira ödeme yapacağız." İfadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    Ailelere devlet geçici süreliğine para ödemesi yapıyor: 1259 lira...

    Türkiye'de devlet çocuk sahibi ailelere destek ödemesi yapıyor. Söz hususu ödemeler amacıyla aileler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Her ay yapılan ödemeler, ortalama 1259 lira olarak yatırılıyor. Bu ay ödemeler 15 Ekim'e kadar tamamlandı.

    SED ödemesi amacıyla şartlar

    Haklarında bakım önlemi kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi ya da yakınları yanına verilecek çocuklar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç hale düşecek olanlardan haklarında bakım önlemi kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ya da yakınları doğrultusundan bakılabilecek çocuklar.

    Bakım önlem kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna ya da eğitimlerine devam eden ya da bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç hale düşecek olan gençler.

    Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık ya da kaza geçirerek belirli bir vakit kendisinin ve geçindirmekle yükümlü var olduğu aile fertlerinin esas gereksinimlerini karşılayamayacak halde olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren hallerle karşılaşan ya da vefat eden bireylerin çocukları.

        Bakan Yanık'tan SED ödemesi açıklaması

        Bakan Yanık geçen haftalarda yaptığı açıklamalarda, ailelere her bir çocuk amacıyla ortalama 1259 lira destek verildiği bildirmiş ve "Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına derli toplu yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları amacıyla ekim ayında 170 milyon 596 bin lira ödeme yapacağız." İfadelerini kullanmıştı.

        Doğum Yardım Parası Nedir?

        Çocuk yardım parası konusu ile ilgili bir başka yayılan destek doğum yardımı olarak geçmektedir. Aslında doğum yardımı da çocuk yardım parasından değişik olmasına karşılık gene çocuk yardım parası olarak genellemeye maruz kalmaktadır. Çocuk yardım parası olarak kabul edilen doğum yardımı da 5 yaşından ufak çocuğu olan annelere bir kez verdiği bir yardımdır.

        Çocuk sayısına göre ödeme tutarları değişiklik göstermesine karşılık yalnızca tek bir sefer ödeme yapılmaktadır. Doğum ardından yapılacak müracaat ardından bebeğin hayatta olması yani ölü doğum yapılmaması şartıyla annelere verilmektedir. Bu doğum yardımı anneler amacıyla yayılan genel bir hak olup doğum yapan bütün annelerin müracaat yapmaları durumunda doğum yardımı almaları olası olmaktadır. Çocuk sayısına göre oluşturulan yardım miktarı da artış göstermektedir.

        Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır?

        Çocuk yardımı için belirlen şartlara uygunluk gösteren vatandaşlar başvurularını; ikamet adreslerine en yakın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına şahsen iletebilirler. Başvuru sırasında kişilerin yanında üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartının olması yeterlidir. Aynı zamanda ALO 144 Sosyal Yardım Hattı aranarak da çocuk yardımı başvurusu tamamlanabilir.

        Şartlı eğitim yardımı şartları nelerdir?

        *Şartlı eğitim yardımından yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

        *Şartlı eğitim yardımına başvuracak kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında herhangi bir sigorta koluna ait iş akdinin olmaması şarttır.

        *Temel olarak; şartlı eğitim yardımı, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da göndermekte zorluk yaşayan ailelere çocuklarını okula gönderme şartıyla bu destek verilir.

            Şartlı sağlık yardımı nedir? Şartları nelerdir?

            Şartlı sağlık yardımı olarak, nüfusun yoksul olarak değerlendirilen kesiminde yer alan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmesi için devlet nakdi yardım sağlar.

            *İhtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerdeki her bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sosyal güvencelerinin olmaması gerekir.

            *Ailelerin çocuklarını düzenli olarak doktor kontrollerine götürmesi de aranılan şartlar içinde yerini almıştır.

            *Ailenin muhtaçlık durumunda ya da ihtiyaç sahibi olması seviyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından karar verilmelidir.
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            Cumhuriyet Gazetesi
            Haberler Ekonomi Ve netleşti! Ailelere devlet geçici süreliğine para ödemesi yapıyor: e -Devlet üzerinden hemen başvurabilirsiniz! 1259 lira...
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