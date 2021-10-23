Ve netleşti! Ailelere devlet geçici süreliğine para ödemesi yapıyor: e -Devlet üzerinden hemen başvurabilirsiniz! 1259 lira...

Bakım önlem kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna ya da eğitimlerine devam eden ya da bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç hale düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık ya da kaza geçirerek belirli bir vakit kendisinin ve geçindirmekle yükümlü var olduğu aile fertlerinin esas gereksinimlerini karşılayamayacak halde olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren hallerle karşılaşan ya da vefat eden bireylerin çocukları.