Ve netleşti! Ailelere devlet geçici süreliğine para ödemesi yapıyor: e -Devlet üzerinden hemen başvurabilirsiniz! 1259 lira...

Türkiye'de devlet çocuk sahibi ailelere destek ödemesi yapıyor. Söz hususu ödemeler amacıyla aileler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Her ay yapılan ödemeler, ortalama 1259 lira olarak yatırılıyor. Bu ay ödemeler 15 Ekim'e kadar tamamlandı.
SED ödemesi amacıyla şartlar
Haklarında bakım önlemi kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi ya da yakınları yanına verilecek çocuklar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç hale düşecek olanlardan haklarında bakım önlemi kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ya da yakınları doğrultusundan bakılabilecek çocuklar.
Bakım önlem kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna ya da eğitimlerine devam eden ya da bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç hale düşecek olan gençler.
Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık ya da kaza geçirerek belirli bir vakit kendisinin ve geçindirmekle yükümlü var olduğu aile fertlerinin esas gereksinimlerini karşılayamayacak halde olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren hallerle karşılaşan ya da vefat eden bireylerin çocukları.