24 Ekim benzine zam var mı son dakika! Benzin fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar? Benzin litre fiyatı...

Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar? Benzin litre fiyatı kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araç sürücüleri tarafından en merak edilen ve yakından takip edilen konular arasında akaryakıt fiyatları yer alıyor ve zamlanıp zamlanmayacağı ile ilgili gelişmeler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki benzin fiyatları zamlandı mı, güncel fiyatlar nedir? İşte detaylar...
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Konuyla ilgili Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) henüz bir açıklama gelmedi, resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
BENZİN'İN LİTRE FİYATI NEDİR?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, 18 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara'da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir'de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükseldi.
Benzinin litre fiyatı da İstanbul'da 7.78'den 7.95'e, Ankara'da 7.84'ten 8.01'e, İzmir'de 7.85'ten 8.02 liraya yükseldi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.