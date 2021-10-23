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    • Ekonomi
    • 23.10.2021 17:37
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    • 23.10.2021 18:07
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    24 Ekim benzine zam var mı son dakika! Benzin fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar? Benzin litre fiyatı...

    Ülkemizde milyonlarca araç sahibi var ve Benzin fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Ekonomi gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor ve ne kadar zam yapılacağı yakından takip ediliyor. Peki Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı ile ilgili açıklama geldi mi? Benzin litre fiyatı kaç TL oldu? Güncel fiyatlar hakkında da bilgi edinmek isteyen vatanlar İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilir.

    takvim.com.tr
    Benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar? Benzin litre fiyatı kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araç sürücüleri tarafından en merak edilen ve yakından takip edilen konular arasında akaryakıt fiyatları yer alıyor ve zamlanıp zamlanmayacağı ile ilgili gelişmeler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki benzin fiyatları zamlandı mı, güncel fiyatlar nedir? İşte detaylar...

    GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Konuyla ilgili Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) henüz bir açıklama gelmedi, resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    BENZİN'İN LİTRE FİYATI NEDİR?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, 18 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara'da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir'de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükseldi.

    Benzinin litre fiyatı da İstanbul'da 7.78'den 7.95'e, Ankara'da 7.84'ten 8.01'e, İzmir'de 7.85'ten 8.02 liraya yükseldi.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

        LPG FİYATLARI NE KADAR?

        LPG'nin litre fiyatına 22 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zammın pompa fiyatına 20 Ekim gece yarısından itibaren yansıyacağını duyurdu.

        Zammın ardından LPG otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5.95 liradan 6.17 liraya, Ankara'da 6.03 liradan 6.25 liraya, İzmir'de ise 6.05 liradan 6.27 liraya yükseldi.

        MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

        EPGİS 18 Ekim 2021 tarihinde bir zam açıklaması daha yaptı. EPGİS'in açıklamasına göre 19 Ekim tarihinden itibaren litre başına 23 kuruş zam yapıldı. Motorine gelen zammın Pompa satış fiyatlarına yansıyacağı söylendi.
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        Haberler Ekonomi 24 Ekim benzine zam var mı son dakika! Benzin fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ne kadar? Benzin litre fiyatı...
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