Bugün dolar ve euro ne kadar? 25 Ekim canlı dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Dolar alış satış fiyatı!

Dolar kurunda yaşanan son gelişmeler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Anlık dolar ve euro alış satış fiyatlarını takip edenler '1 dolar kaç TL?' Sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca kişinin arama yaptığı dövizdeki hareketlilik, piyasaların hafta sonu kapalı olmasına rağmen sıkı takibe alınıyor. Peki, 25 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!