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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 12:08
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    • 25.10.2021 12:08
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    Bugün dolar ve euro ne kadar? 25 Ekim canlı dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Dolar alış satış fiyatı!

    Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Son dönemde dolar ve euroda anlık değişiklikler meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euroda anlık dalgalanmalar takip edilmeye başlandı. Peki, 25 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    25 Ekim canlı dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Bugün dolar ve euro ne kadar? Dolar alış satış fiyatı!

    Dolar kurunda yaşanan son gelişmeler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Anlık dolar ve euro alış satış fiyatlarını takip edenler '1 dolar kaç TL?' Sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca kişinin arama yaptığı dövizdeki hareketlilik, piyasaların hafta sonu kapalı olmasına rağmen sıkı takibe alınıyor. Peki, 25 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    25 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,7327

    Dolar satış: 9,7366

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,3416

    Euro Satış: 11,3484

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 13,1884

        Pound satış: 13,2482

        DOLAR YÜKSELİRSE NE OLUYOR?

        Vatandaşın doların hali ile alakalı sancılı bekleyişi devam ediyor. Birçok vatandaş doların artışından ziyade bu artışın pazara etkilerinden korkmakta. Genellikle dışa bağımlı olduğumuz ürünlerin fiyatlarında ciddi bir artış olacağa benziyor. Zira firmalar dışardan aldıkları ürünleri satın alırken dolar üzerinden ödeme yapar iken iç piyasada bu ürünleri Türk Lirası üzerinden satıyor.
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        Türkiye bölgesinde dominant bir ülke
        Haberler Ekonomi Bugün dolar ve euro ne kadar? 25 Ekim canlı dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Dolar alış satış fiyatı!
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