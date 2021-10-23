Türk turizmine "Putin tatili" dopingi! Ruslar valizlerini toplamaya başladı

KAPALI HAVUZLU OTELLER GÖZDE

Hürriyet'te yer alan habere göre Rusların tercihi, tıpkı yaz aylarında olduğu gibi yine Antalya bölgesindeki oteller. Ancak havanın denize girmek için elverişli olmadığını da dikkate alan Rus vatandaşları, kapalı havuzlara sahip otellere yönelmiş durumda. Mecburi Koronavirüs tatili nedeniyle Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Maldivler'e olan talebin de yüzde 30 civarında arttığı belirtildi.