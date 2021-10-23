Türk turizmine "Putin tatili" dopingi! Ruslar valizlerini toplamaya başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vaka sayılarında görülen hızlı artıştan ötürü 30 Ekim-7 Kasım tarihlerini ülke çapında mecburi tatil ilan etmesiyle turizm sektörünün yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Başkent Moskova'da mecburi tatilin Putin'in ilan ettiğinden de önce, 28 Ekim'de başlayacak olması Ruslara tam 10 günlük dış seyahat fırsatı vermiş oldu.
YÜZDE 300 ARTIŞ YAŞANDI
Ekim ayında beklentilerin dışında patlayan Türkiye talebini araştıran Rusya'daki İzvestiya gazetesi, Turizm operatörlerinin verdiği rakamlara dayanarak inanılmaz artışı duyurdu. TezTour, İnturist ve diğer turizmcilerin verilerine göre son iki günde Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen Rus vatandaşlarının sayısında yüzde 300 artış görüldü. Astronomik artışta okulların da tatil edilmesinin önemli payı var.
KAPALI HAVUZLU OTELLER GÖZDE
Hürriyet'te yer alan habere göre Rusların tercihi, tıpkı yaz aylarında olduğu gibi yine Antalya bölgesindeki oteller. Ancak havanın denize girmek için elverişli olmadığını da dikkate alan Rus vatandaşları, kapalı havuzlara sahip otellere yönelmiş durumda. Mecburi Koronavirüs tatili nedeniyle Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Maldivler'e olan talebin de yüzde 30 civarında arttığı belirtildi.