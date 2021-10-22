Karadeniz'de hamsi bereketi! Tezgahlarda 10 ile 15 lira arasında satılıyor

Vatandaşa daha ucuz hamsi sunmak için çaba harcadıklarını ifade eden Kuruerer, "İki gündür yoğun bir hamsi alıyoruz. Şuan palamut görülmüyor, bol miktarda hamsi var." dedi.

Recep Dursun ise Bandırma'dan İğneada'ya hamsi avı için geldiklerini kaydetti.

Denizin bir haftadır bereketli olduğunu 500 kasa hamsiyle limana döndüklerini dile getiren Dursun, Karadeniz'de hamsinin bollaştığını fiyatının gelecek haftalarda daha da düşeceğini ifade etti.