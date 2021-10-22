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    • Ekonomi
    • 23.10.2021 16:26
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    • 23.10.2021 16:26
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    23 Ekim serbest piyasada döviz kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL? Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? Anlık dolar euro kuru!

    Döviz kurunda yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Anlık dolar ve euro alış satış fiyatlarını takip edenler 'dolar, euro kaç TL' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 23 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    23 Ekim serbest piyasada döviz kuru fiyatları! Bugün dolar ne kadar oldu?

    Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Dün yurtiçi piyasalarda beklenen TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından dolar ve euroda anlık değişiklikler meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euroda anlık dalgalanmalar takip edilmeye başlandı. Peki, 23 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    23 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,6115

    Dolar satış: 9,6157

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,1866

    Euro Satış: 11,1950

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 13,2464

        Pound satış: 13,2544

        MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRDÜ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya düşürdü.

        Merkez, önceki toplantısında beklentilerin aksine faizde 100 baz puan indirime gitmişti.

        TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 17,63, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 13,91 seviyesinde oluştu.

        TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde yer alıyor.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı için yıllık manşet enflasyonu yüzde 19,58, çekirdek enflasyonu yüzde 16,98 olarak açıklamıştı.

        Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 18 Kasım'da yapılacak.
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        Haberler Ekonomi 23 Ekim serbest piyasada döviz kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL? Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? Anlık dolar euro kuru!
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