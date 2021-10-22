SGK bordro oyununa el koydu: Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek

SGK, bordro üzerinden prim kaçırılmasını, eksik kazanç bildirilmesini kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor. Ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması, bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışılmış gösterilmesi gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırılmıyor.
Çalışanların ücretini SGK'ya ve ve vergi dairelerine eksik bildiren işverenler yakın takibe alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan 2022 yılı bütçe gerekçesine göre, Kurum bu yılın ilk altı ayında 150 binden fazla çalışana "Bu ay SGK'ya bildirilen kazancınız önceki aya göre azaldı" mesajı iletti. Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor.
Emekli aylığının düşük olmaması için alınan ücretle bordronun aynı olması önem taşıyor. Kazancın yüksek bildirilmesi daha çok prim ödenmesi, daha yüksek emekli aylığına hak kazanılması anlamına geliyor. Primi düşük yatırılanlar düşük emekli aylığına mecbur kalıyor. Emeklilikte mağdur olmamak için kazancın bordroya tam olarak yansıyıp yansımadığının takip edilmesi büyük önem taşıyor.