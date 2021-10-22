SGK bordro oyununa el koydu: Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek

Çalışanların ücretini SGK'ya ve ve vergi dairelerine eksik bildiren işverenler yakın takibe alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan 2022 yılı bütçe gerekçesine göre, Kurum bu yılın ilk altı ayında 150 binden fazla çalışana "Bu ay SGK'ya bildirilen kazancınız önceki aya göre azaldı" mesajı iletti. Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor.