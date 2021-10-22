Banka kredileri düşecek mi? Konut kredisi faiz oranları düşer mi? Güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları! Ziraat, Vakıf, Halkbank...

Dün Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının arkasından güncel kredi faiz oranları mercek altına alındı. Vatandaşlar banka kredilerinin düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırıyor. Merkez Bankası faiz kararı 200 baz puan düşürülerek yüzde 16 olarak bildirildi. Kararın ardından bankadan kredi çekmek için bekleyen vatandaşlar indirim sonrası konut, ihtiyaç ve araç kredilerine yansıyıp yansımayacağını araştırıyor. Peki, banka kredileri düşecek mi? Konut kredisi düşer mi? İşte güncel İhtiyaç, konut, taşıt kredileri 2021!
KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?
Kredi faiz oranları bugün de binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu konuda çözüm için bankaların düşük faizli uzun vadeli kredilerine başvuruyor.
Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor.
Bu faiz artırılırsa Merkez Bankası'ndan TL satın almak pahalı olacağı için bankalar bol miktarda TL alamıyor.
Faiz oranı düşük olduğu zaman ise bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.