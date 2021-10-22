22 Ekim serbest piyasada döviz kuru fiyatları! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? Anlık dolar euro kuru!

Döviz kurunda yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Anlık dolar ve euro alış satış fiyatlarını takip edenler 'dolar, euro kaç TL' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 22 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!