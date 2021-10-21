Hedef holding ne zaman işlem görecek? Hedef Holding halka arz borsa kodu nedir? Hesaba kaç lot geçer? Hisse fiyatı...

KURUMSAL YATIRIMCIDAN TALEP YAĞDI!

Toplam arzın yüzde 60'ının kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, 36 milyon adet hisse için yaklaşık 7 kat talep geldi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar 24 milyon pay için 8 kattan fazla, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise 12 milyon pay için 4 kattan fazla talepte bulundu.

Halka arzda bireysel yatırımcıların talebi 5,2 kat oldu. 21 milyon pay için yaklaşık 108 milyon adet talep toplandı. Eşit dağılım yöntemiyle yatırımcı başına maksimum 180 adet pay tahsis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan Hedef Holding'in, doğru zamanda doğru şirketlere yatırım yaparak büyüdüğünü vurguladı.