Hedef holding ne zaman işlem görecek? Hedef Holding halka arz borsa kodu nedir? Hesaba kaç lot geçer? Hisse fiyatı...

14-15 Ekim tarihlerinde halka arz talep toplama işlemleri için hisseler alıcıya çıkmıştı. Toplam arzın yüzde 60'ının kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, 36 milyon adet hisse için yaklaşık 7 kat talep geldi. Peki, Hedef Holding ne zaman işlem görecek? İşte tüm merak edilenler!
HEDEF HOLDİNG HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz ile birlikte Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye yükselirken, Holding sermayesinin yüzde 20'sini temsil eden paylar, 22 Ekim Cuma günü BIST Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
HALKA ARZ SÜRECİ
Hedef Holding'den yapılan açıklamaya göre, İnfo Yatırım liderliğinde 23 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 14-15 Ekim'de 1,96 TL fiyattan talep toplanan Hedef Holding'in halka arzına yatırımcılardan yaklaşık 6 kat talep geldi.
Halka arz ile birlikte Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye yükselirken, Holding sermayesinin yüzde 20'sini temsil eden paylar, 22 Ekim Cuma günü BIST Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Hedef Holding'in halka arzına yaklaşık 124 bin yatırımcıdan 358 milyon adet talep gelirken, arz büyüklüğü 117,6 milyon TL oldu.