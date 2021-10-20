Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Faiz kararı ile dolar, altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?

Piyasaların merakla beklediği gün geldi çattı. Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Son günlerde dolar, euro ve altın kurunda yaşanan yükseliş sonrası Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararı büyük bir önem arz ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı, indirir mi? Dolar, euro ve altın düşecek mi? İşte tüm merak edilenler!
MERKEZ BANKASI NE ZAMAN TOPLANACAK EKİM 2021?FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Saat 10.00'de başlayan toplantı sonrası saat 14.00'de piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanacak.
21 EKİM DOLAR - EURO - ALTIN SON DURUM!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. Piyasaların merakla beklediği TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yaptı. Buna göre TCMB, 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekti.
TCMB'nin bir sonraki toplantısı 18 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri, salgının etkisiyle gerilemeye başlamıştır. Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.
Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir.