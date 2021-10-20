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    • Ekonomi
    • 21.10.2021 14:17
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    • 21.10.2021 14:17
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    Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Faiz kararı ile dolar, altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?

    Tüm piyasaların gözü Merkez Bankası'nda. Özellikle son haftalarda döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından piyasalar Merkez Bankası'nın PPK toplantısını sabırsızlıkla bekliyordu. Toplantı 21 Ekim Perşembe günü yani bugün yapıldı. Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararının dolar, euro ve altın kurunu nasıl etkileyeceği de büyük bir merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Faiz kararı ile dolar, altın fiyatları yükseldi mi düştü mü? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı?

    Piyasaların merakla beklediği gün geldi çattı. Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Son günlerde dolar, euro ve altın kurunda yaşanan yükseliş sonrası Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararı büyük bir önem arz ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz artırır mı, indirir mi? Dolar, euro ve altın düşecek mi? İşte tüm merak edilenler!

    MERKEZ BANKASI NE ZAMAN TOPLANACAK EKİM 2021?FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası Ekim ayı Para Politikaları Kurulu Toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Saat 10.00'de başlayan toplantı sonrası saat 14.00'de piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanacak.

    21 EKİM DOLAR - EURO - ALTIN SON DURUM!

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

    Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. Piyasaların merakla beklediği TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı açıklamasını yaptı. Buna göre TCMB, 200 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16'ya çekti.

    TCMB'nin bir sonraki toplantısı 18 Kasım'da gerçekleştirilecek.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri, salgının etkisiyle gerilemeye başlamıştır. Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.

    Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir.

        Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

        Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma gözlenmektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.

        Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir.

        Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlamıştır. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir.

        Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Kurul, ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır.

        TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.

        Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Faiz kararı ile dolar, altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?
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