Bu bankalara borcu olanlar dikkat: Sevindiren açıklama, Halk-Vakıf-Ziraat Bankası-YKB-QNB-Akbank-Denizbank-TEB-İş Bankası...

Farklı bankalardan çektiğiniz gereksinim kredisi borçlarınız ya da kredi kartı borçlarınız biriktiyse ve hem ödemesi hem takip etmesi zorlaştıysa bir banka ile anlaşarak borç aktarımı sekmesini değerlendirebilirsiniz. Borç transferi yaparak ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir bankada toplamaya yarayan bir sistemden de yararlanabilirsiniz. Borç aktarımı amacıyla çekilen kredilerde kredi kartlarının bir bölümünün borcu ödenir. İhtiyaç kredilerinin tamamı vade farksız aktarım edilir. Kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir bankadan kredi çekerek kapatabilirsiniz. Borç kapatma kredilerine konut, taşıt kredisi, ek hesap vb. başka borçlar dahil değildir.
BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BANKALAR
Hemen anında her banka borç kapatma kredisi imkanı sağlar. Devlet bankalarından borç kapatma kredisi veren bankaların başında Vakıfbank gelir. Müşteriler Ziraat Bankası ve Halkbank'tan da gereksinim kredisi kapsamında borç kapatma kredisi kullanabilirler.
Dünyayı saran 2 yıldır devam eden pandemi nedeniyle hemen hemen hepimizin artık borcu var. Ekonomiyi sarsan bu salgın döneminde özellikle işlerini devam ettirmek isteyen esnafların başını çektiği, bordrolu çalışanların çalışamamaları nedeniyle ödeyemedikleri, vadesi geçen banka kredileri ve kredi kartlarının ödenememesinden kaynaklanan ve herkesin belini büken bu borçlara bankalarda kayıtsız kalmadı. Her geçen gün sayısı artan borç kapatma kredisi veren bankalar sayesinde artık borçlarımızı tek yere toplama şansımız var. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Yapı Kredi Bankası
Burganbank
Halkbank
Garanti BBVA
Şekerbank
QNB Finansbank
Türkiye İş Bankası
ING
Vakıfbank
BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BANKALARIN FAİZ ORANLARI
İNG BANK: 1.55 faiz oranıyla 80.000 TL krediyi 24 ay vade ile ayda 4.163 TL taksitle ödeyebilirsiniz.
50.000 TL BORÇ KAPATMA KREDİSİ
CEPTETEB
Toplam Maliyet
67.954 TL
Faiz Oranı
%1,45
Yıllık maliyet oranı %23,44
Aylık Taksit
1.881 TL
İş Bankası
Toplam Maliyet
69.975 TL
Faiz Oranı
%1,60
Yıllık maliyet oranı %26,11
Aylık Taksit
1.937 TL
Akbank
Toplam Maliyet
70.925 TL
Faiz Oranı
%1,67
Yıllık maliyet oranı %27,37
Aylık Taksit
1.963 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı
%1,69
Yıllık maliyet oranı %27,73
Aylık Taksit
1.970 TL