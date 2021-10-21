Bu bankalara borcu olanlar dikkat: Sevindiren açıklama, Halk-Vakıf-Ziraat Bankası-YKB-QNB-Akbank-Denizbank-TEB-İş Bankası...

BORÇ KAPATMA KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR? KİMLER ALABİLİR?

Borç kapatma kredisi veren bankalara müracaat gerçekleştirmek amacıyla bulunduğunuz il ve ilçelerde kredi kullanacağınız en yakın şubelerine giderek kredi müracaatınızı hemen yapabilirsiniz. Hem de müşteri hizmetlerini de 7/24 arayarak bilgi alabilirsiniz. Hem de birtakım bankalar SMS ile müracaat almaktadır.

Kısa mesaj göndererek, olumlu ya da olumsuz müracaat sonucunuzu öğrenebilirsiniz. T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran vatandaşlar, esnaf, emekli, işçi ya da KOBİ fark etmeksizin her bireyin şahsen müracaatlarınız alınır. Uygun bulunduğu takdirde onaylanarak en elastik ödeme planlarıyla tek bir yerde toplayarak ödemelerinize başlayabilirsiniz.