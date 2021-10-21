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    • Ekonomi
    • 21.10.2021 13:52
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    • 21.10.2021 14:09
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    Bu bankalara borcu olanlar dikkat: Sevindiren açıklama, Halk-Vakıf-Ziraat Bankası-YKB-QNB-Akbank-Denizbank-TEB-İş Bankası...

    Vatandaşların kredi kartı kullanım oranları pandemi süreci ile eş güdümlü artmıştı. Bu dönemde çok sayıda çevrimiçi firmanın yeni imkanlar sunması, mağazaların çevrimiçi satış yöntemlerini ilerletmesi kredi kartı kullanımları tavan yaptı. Birden çok kredi kartı borcunu takip etmekte zorlanan vatandaşlar amacıyla ise detaylı bankalar borç kapatma kredisi sağlarlar. Öte yandan borç transferi yaparak ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir bankada toplamaya yarayan bir sistemden de yararlanabilirsiniz. Borç kapatma kredisi veren bankalara müracaat gerçekleştirmek amacıyla bulunduğunuz il ve ilçelerde kredi kullanacağınız en yakın şubelerine giderek kredi müracaatınızı hemen yapabilirsiniz.

    Bu bankalara borcu olanlar dikkat: Sevindiren açıklama

    Farklı bankalardan çektiğiniz gereksinim kredisi borçlarınız ya da kredi kartı borçlarınız biriktiyse ve hem ödemesi hem takip etmesi zorlaştıysa bir banka ile anlaşarak borç aktarımı sekmesini değerlendirebilirsiniz. Borç transferi yaparak ihtiyaç kredisi borçlarınızı tek bir bankada toplamaya yarayan bir sistemden de yararlanabilirsiniz. Borç aktarımı amacıyla çekilen kredilerde kredi kartlarının bir bölümünün borcu ödenir. İhtiyaç kredilerinin tamamı vade farksız aktarım edilir. Kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir bankadan kredi çekerek kapatabilirsiniz. Borç kapatma kredilerine konut, taşıt kredisi, ek hesap vb. başka borçlar dahil değildir.

    BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BANKALAR

    Hemen anında her banka borç kapatma kredisi imkanı sağlar. Devlet bankalarından borç kapatma kredisi veren bankaların başında Vakıfbank gelir. Müşteriler Ziraat Bankası ve Halkbank'tan da gereksinim kredisi kapsamında borç kapatma kredisi kullanabilirler.

    Dünyayı saran 2 yıldır devam eden pandemi nedeniyle hemen hemen hepimizin artık borcu var. Ekonomiyi sarsan bu salgın döneminde özellikle işlerini devam ettirmek isteyen esnafların başını çektiği, bordrolu çalışanların çalışamamaları nedeniyle ödeyemedikleri, vadesi geçen banka kredileri ve kredi kartlarının ödenememesinden kaynaklanan ve herkesin belini büken bu borçlara bankalarda kayıtsız kalmadı. Her geçen gün sayısı artan borç kapatma kredisi veren bankalar sayesinde artık borçlarımızı tek yere toplama şansımız var. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Yapı Kredi Bankası

    Burganbank

    Halkbank

    TEB

    Garanti BBVA

    Akbank

    Denizbank

    Şekerbank

    QNB Finansbank

    Türkiye İş Bankası

    ING

    Vakıfbank

    BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BANKALARIN FAİZ ORANLARI

    İNG BANK: 1.55 faiz oranıyla 80.000 TL krediyi 24 ay vade ile ayda 4.163 TL taksitle ödeyebilirsiniz.

    50.000 TL BORÇ KAPATMA KREDİSİ

    CEPTETEB

    Toplam Maliyet

    67.954 TL

    Faiz Oranı

    %1,45

    Yıllık maliyet oranı %23,44

    Aylık Taksit

    1.881 TL

    İş Bankası

    Toplam Maliyet

    69.975 TL

    Faiz Oranı

    %1,60

    Yıllık maliyet oranı %26,11

    Aylık Taksit

    1.937 TL

    Akbank

    Toplam Maliyet

    70.925 TL

    Faiz Oranı

    %1,67

    Yıllık maliyet oranı %27,37

    Aylık Taksit

    1.963 TL

    Garanti BBVA

    Faiz Oranı

    %1,69

    Yıllık maliyet oranı %27,73

    Aylık Taksit

    1.970 TL

        BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

        Borç kapatma kredisi farklı bankalarda bulunan dağınık kredi ve kart ödemelerinin tamamen kapatılarak, yeniden taksitlendirilmesine denir. Kampanya şartları her bankaya göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle ödemesi geçmiş olan miktarların hepsi yeniden taksitlendirme kapsamına girmeyebilir. Yeniden taksitlendirme kapsamına giren borçlar aşağıdaki gibidir;

        Farklı bankalarda bulunan ihtiyaç kredileri

        Kredi kartı borçları,

        Değişik bankalarda bulunan araç kredileridir.

        BORÇ KAPATMA KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR? KİMLER ALABİLİR?

        Borç kapatma kredisi veren bankalara müracaat gerçekleştirmek amacıyla bulunduğunuz il ve ilçelerde kredi kullanacağınız en yakın şubelerine giderek kredi müracaatınızı hemen yapabilirsiniz. Hem de müşteri hizmetlerini de 7/24 arayarak bilgi alabilirsiniz. Hem de birtakım bankalar SMS ile müracaat almaktadır.

        Kısa mesaj göndererek, olumlu ya da olumsuz müracaat sonucunuzu öğrenebilirsiniz. T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran vatandaşlar, esnaf, emekli, işçi ya da KOBİ fark etmeksizin her bireyin şahsen müracaatlarınız alınır. Uygun bulunduğu takdirde onaylanarak en elastik ödeme planlarıyla tek bir yerde toplayarak ödemelerinize başlayabilirsiniz.

        BORÇ KAPATMA KREDİSİ AMACIYLA GEREKLİ BELGELER

        Bankalar değişik bankalarda tespit edilen kredi ve kart borçlarını kendi bünyesine aktarım prosedürünü yapabilmek amacıyla müracaat sahibinden birtakım evrakları talep edecektir. Bunlar;

        Kimlik belgeniz (Nüfus cüzdanı ya da noter tasdikli sureti)

        Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilginizin güncel olmaması halinde; son 3 ay içerisinde düzenlenmiş sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su ya da cep

        telefonu faturalarınızdan rastgele biri

        Gelir belgeniz (Gelir belgesiz ön onay alınamaması durumunda) istenir.

        BORÇ TRANSFERİ İLE KREDİ KARTI BORÇLARI DA KAPATILABİLİR Mİ?

        Borç aktarımı amacıyla çekilen kredilerde kredi kartlarının bir bölümünün borcu ödenir. İhtiyaç kredilerinin tamamı vade farksız aktarım edilir. Kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir bankadan kredi çekerek kapatabilirsiniz. Borç kapatma kredilerine konut, taşıt kredisi, ek hesap vb. başka borçlar dahil değildir.
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