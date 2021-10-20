Tadilat desteği başvurusu yapana 20 bin TL, prefabrik ev yapana 30 bin TL, betonarme ev yapana 40 bin lira hibe müjdesi! Almak için...

BAŞVURULAR YAZILI OLARAK YAPILACAK

40.000 TL ev yapım desteği için başvuru yapacak olanlar başvurularını Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.

BARINMA YARDIMI NEDİR?

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.