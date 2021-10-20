Emekliye, memura, çalışana destek gibi destek! Acil nakit ihtiyaçlarınıza flaş çözümler peş peşe açıklandı! Hesaba anında yatıyor

10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
İŞ BANKASI
Kişiye özel faiz uygulayan İş Bankası en düşük yüzde 1,60 oran veriyor. 36 ay vadeli kredi çekilince taksitler de 387,31 TL oluyor.
QNB FİNANSBANK
Tanışma kredisi altında yüzde 1,34 faiz oranı uygulayan banka müşterilerini aylık 368,06 TL taksitlerle de memnun ediyor.
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
CEPTETEB
CEPTETEB 10 bin TL ihtiyaç kredisi en düşük faiz oranını uygulayan bankalardan biri. 10 bin TL kredi çekildiğinde en düşük faiz olarak yüzde 1,45 gibi bir oran uygulanıyor. 36 ay vadede 376,13 TL taksitler aylık olarak hesaplanıyor.
ING
10 bin TL kredi çekilmek istendiğinde 1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler 31 Ekim'e kadar yararlanabiliyorlar.
36 ay vadede aylık taksitler 386,56 TL'ye denk düşüyor.