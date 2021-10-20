Emekliye, memura, çalışana destek gibi destek! Acil nakit ihtiyaçlarınıza flaş çözümler peş peşe açıklandı! Hesaba anında yatıyor

CEPTETEB

CEPTETEB 10 bin TL ihtiyaç kredisi en düşük faiz oranını uygulayan bankalardan biri. 10 bin TL kredi çekildiğinde en düşük faiz olarak yüzde 1,45 gibi bir oran uygulanıyor. 36 ay vadede 376,13 TL taksitler aylık olarak hesaplanıyor.

ING

10 bin TL kredi çekilmek istendiğinde 1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler 31 Ekim'e kadar yararlanabiliyorlar.

36 ay vadede aylık taksitler 386,56 TL'ye denk düşüyor.