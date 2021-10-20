Son dakika: Koronavirüste başarı meyvesini veriyor! 2022 için oteller dolmaya başlıyor: Rezervasyonlar başladı

Son dakika haberi...Son iki yılı pandemi gölgesinde geçiren Türk turizm sektörü, 2022'ye güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Aşılanma sayılarının her geçen gün artması, 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile Türkiye'nin rakiplerinden ayrışması ve kur etkisiyle Türkiye daha da öne çıkıyor.
2019'U YAKALARIZ
SABAH'ta yer alan habere göre, Sektörün 2021'de geç açılmasına rağmen geçen yıla göre çok daha iyi bir sezon geçirdiğini belirten turizmciler, "Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik talep rakiplerimize göre oldukça iyi seyretti. İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden geç de olsa çıkarması sektöre can suyu oldu. Son olarak Türkiye'nin en güçlü pazarı olan Rusya ile imzalanan 'Ortak Turizm Eylem Planı' bizim 2022 yılına dair umutlarımızı artırdı" diyor.