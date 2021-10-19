Güzergahı değişti durduğu yerde durmuyor! Altın fiyatları için baş döndürecek tahmin! Bu sene sonu en az...

Güzergahı değişti durduğu yerde durmuyor. Altın fiyatları için baş döndürecek tahmin geldi. Bu sene sonu en az... Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor ve yatırımcıların gözü gelecek günlerde yaşanacak gelişmelerde. 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Bu doğrultuda da uzmanların yaptığı yorumlar önem taşıyor. Ardı sıra açıklama yapan uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyrini yorumluyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altında beklenen fiyat aralığını öğrenmek üzere yorumları okuyor. Uzman isimler, ayın sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve son analizlerini merak edenler için aktardı.

PİYASALAR SPEKÜLASYONA AÇIK

Altının iç piyasadaki yükselişinin kurdaki artışa bağlı olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Bazı ülkelerin faiz artırımına başlaması altının ons fiyatını baskılasa da altın sadece enflasyona karşı koruma kalkanı ya da faiz artırımı gibi konulardan etkilenmiyor. Altını pandemi ve jeopolitik olaylar da etkiliyor. Çünkü aslında 'normale döndük' demek için çok erken. 2025'e kadar dünya piyasalarında bozulmanın düzelmesi beklenmiyor" dedi.