Güzergahı değişti durduğu yerde durmuyor! Altın fiyatları için baş döndürecek tahmin! Bu sene sonu en az...

Güzergahı değişti durduğu yerde durmuyor. Altın fiyatları için baş döndürecek tahmin geldi. Bu sene sonu en az... Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor ve yatırımcıların gözü gelecek günlerde yaşanacak gelişmelerde. 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Bu doğrultuda da uzmanların yaptığı yorumlar önem taşıyor. Ardı sıra açıklama yapan uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyrini yorumluyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altında beklenen fiyat aralığını öğrenmek üzere yorumları okuyor. Uzman isimler, ayın sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve son analizlerini merak edenler için aktardı.
PİYASALAR SPEKÜLASYONA AÇIK
Altının iç piyasadaki yükselişinin kurdaki artışa bağlı olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Bazı ülkelerin faiz artırımına başlaması altının ons fiyatını baskılasa da altın sadece enflasyona karşı koruma kalkanı ya da faiz artırımı gibi konulardan etkilenmiyor. Altını pandemi ve jeopolitik olaylar da etkiliyor. Çünkü aslında 'normale döndük' demek için çok erken. 2025'e kadar dünya piyasalarında bozulmanın düzelmesi beklenmiyor" dedi.
Dünyada çok yüksek likidite olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, "Para toplu hareket ediyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda bir anda endüstriyel metal fiyatları yükselmişti. Şimdi normale döndü. Yani spekülasyona son derece açık bir piyasa var" dedi. Yıldırımtürk, tüm dünyadaki merkez bankalarının çok temkinli davrandığını belirterek, "Piyasaları ürkütmeyen açıklamalar yapılıyor. Alınacak faiz kararları önden haber veriliyor" diye ekledi.
YIL SONU BEKLENTİSİ 600 TL
Sene sonuna doğru kur ve altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyleyen Yıldırımtürk, "Şu anda piyasalar Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz indirimi beklentisini satın alıyor. Kur beklentilerine paralel altın yatay seyretse bile gram altının 600 liraya ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu. Pandemi öncesinde var olan ve dünyada ticaret savaşları olan bilinen sorunların henüz çözülmediğini de ifade eden Yıldırımtürk, "Asıl bu sorunlarla ilgili tedirginlikler altın fiyatlarını yukarı çekebilir" dedi.