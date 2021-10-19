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    • Ekonomi
    • 20.10.2021 06:40
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    • 20.10.2021 06:41
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    Güzergahı değişti durduğu yerde durmuyor! Altın fiyatları için baş döndürecek tahmin! Bu sene sonu en az...

    Dün akşam yüzde 0,51 artışla günü 532,20 liradan tamamlayan gram altın yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe yükselişle birlikte fiyatlar belirli seyirlerde dolanıyor. Fiyatlarda yaşanan bu değişimlerin hemen sonrasında çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar uzman yorumlarını inceliyor. Özellikle gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları okuyor. Bir süredir yükselişini istikrarlı olarak sürdüren gram altın fiyatları özellikle bir haftalık sürece bakıldığında 525-533 TL seviyelerinde geziniyor ve bu hareketlilik yatırımcıların kafasını karıştırıyor.

    Altın fiyatları için kritik tahmin!

    Güzergahı değişti durduğu yerde durmuyor. Altın fiyatları için baş döndürecek tahmin geldi. Bu sene sonu en az... Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor ve yatırımcıların gözü gelecek günlerde yaşanacak gelişmelerde. 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Bu doğrultuda da uzmanların yaptığı yorumlar önem taşıyor. Ardı sıra açıklama yapan uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyrini yorumluyor. Gram, çeyrek altın ya da bilezik yatırımı olan vatandaşlar ise altında beklenen fiyat aralığını öğrenmek üzere yorumları okuyor. Uzman isimler, ayın sonlarına doğru fiyatlarda beklenen seviyeleri ve son analizlerini merak edenler için aktardı.

    PİYASALAR SPEKÜLASYONA AÇIK

    Altının iç piyasadaki yükselişinin kurdaki artışa bağlı olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Bazı ülkelerin faiz artırımına başlaması altının ons fiyatını baskılasa da altın sadece enflasyona karşı koruma kalkanı ya da faiz artırımı gibi konulardan etkilenmiyor. Altını pandemi ve jeopolitik olaylar da etkiliyor. Çünkü aslında 'normale döndük' demek için çok erken. 2025'e kadar dünya piyasalarında bozulmanın düzelmesi beklenmiyor" dedi.

    Dünyada çok yüksek likidite olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, "Para toplu hareket ediyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda bir anda endüstriyel metal fiyatları yükselmişti. Şimdi normale döndü. Yani spekülasyona son derece açık bir piyasa var" dedi. Yıldırımtürk, tüm dünyadaki merkez bankalarının çok temkinli davrandığını belirterek, "Piyasaları ürkütmeyen açıklamalar yapılıyor. Alınacak faiz kararları önden haber veriliyor" diye ekledi.

    YIL SONU BEKLENTİSİ 600 TL

    Sene sonuna doğru kur ve altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyleyen Yıldırımtürk, "Şu anda piyasalar Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz indirimi beklentisini satın alıyor. Kur beklentilerine paralel altın yatay seyretse bile gram altının 600 liraya ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu. Pandemi öncesinde var olan ve dünyada ticaret savaşları olan bilinen sorunların henüz çözülmediğini de ifade eden Yıldırımtürk, "Asıl bu sorunlarla ilgili tedirginlikler altın fiyatlarını yukarı çekebilir" dedi.

        YİNE REKOR SEVİYEYE ULAŞACAK BOZDURACAKLAR ACELE ETMESİN

        Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise Merkez Bankası'nın 21 Kasım'daki faiz kararına bağlı olarak kurdaki hareketin altın fiyatlarında etkili olacağına işaret etti. Memiş, şunları söyledi:

        "Ben artık gramın 500 liranın altına ineceğini sanmıyorum. Yılsonunda tekrar gram altının rekor seviyesi olan 540 liraya çıkmasını bekliyoruz hatta üzeri de olabilir. Her ne kadar ons altının fiyatı düşse de biz daha önce de ons düşerken iç piyasada gramın dolara bağlı olarak arttığını gördük. Bence altın bozdurmak isteyen acele etmesin. 500 lira artık bir alım fırsatı olarak görülmeli."

        YÜKSELDİKÇE ALIYORUZ

        Artık çok da fazla altın yatırımcısı kalmadığını ifade eden Mehmet Ali Yıldırımtürk, şunları söyledi:

        "Herkes çok temkinli. Zaten vatandaşın tasarruf edebileceği bir birikimi de pek kalmadı ama arabasını veya evini satıp altına yatıranlar hâlâ var. Faizler de düştüğü için altın yükselse bile alımlar devam ediyor."

        ALTININ KİLOGRAMI 531 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 531 bin 900 liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 526 bin 588 lira, en yüksek ise 532 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 531 bin 900 liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 564 milyon 854 bin 367,87 lira, işlem miktarı ise 1.068 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 565 milyon 567 bin 346,57 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

            KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

            Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 532,20 liradan tamamladı.

            İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 862,00 lira, Cumhuriyet altını 3.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 532,20 liradan işlem gördü.
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            Haberler Ekonomi Güzergahı değişti durduğu yerde durmuyor! Altın fiyatları için baş döndürecek tahmin! Bu sene sonu en az...
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