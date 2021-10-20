Piyasanın gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Faiz indirimi gelecek mi?

Yabancı stratejistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine gideceğini öngörüyor.
TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine dair bir ihtimal olmasına karşın yabancı stratejistler TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan indirime gideceğini tahmin ediyor.
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan düşürerek, yüzde 17,00'a çekebileceği öngörüsünde bulundu.
Bu kararın piyasalar tarafından sürpriz bir şekilde karşılanmayacağını belirten Maggio ancak son haftalarda TL'deki görülen zayıflığın artabileceğini ifade etti.
TCMB'nin faizleri sabit bırakması durumunda TL'nin bundan olumlu etkilenebileceğini aktaran Maggio, politika faizinde 100 baz puandan az bir indirim olması durumunda ise bunun muhtemelen TL'ye kayda değer bir fayda sağlamayacağını dile getirdi.