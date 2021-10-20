Piyasanın gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Faiz indirimi gelecek mi?

TCMB'DEN PAS GEÇME BEKLENTİSİ

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise az da olsa finansal piyasalardaki bir takım endişelerin politika yapıcılara bu toplantıda faiz indiriminde ara vermeye yönelik karar verdirtebileceğine dair ihtimal olduğunu söyledi.

Kalen, "Ancak bizim asıl senaryomuz TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indireceği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.