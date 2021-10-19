Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama! 2021 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ödeme miktarı...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri sağlanıyor. Bakanlıktan sağlanan desteklerden biri olan Mazot ve Gübre desteğinden faydalanmak isteyenler Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama yapıyor. Peki 2021 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot ve Gübre parası ne zaman ödenecek? İşte cevapları...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleri ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Pakdemirli destek ödemelerinin 8 Ekim 2021 tarihinden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti. Bir sonraki ödeme tarihi hakkında da ilerleyen haftalarda açıklama yapılacak.
ZİRAAT BANKASI MAZOT VE GÜBRE ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Çiftçilerden Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.