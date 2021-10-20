Seat Leon 52.500, Opel Corsa 45.000 TL, Mercedes ML320 236.250 TL'ye satışa konuldu! Devlet 18 yaş üstü herkes için duyurdu

Ticaret Bakanlığı ikinci el araba satışı yapıyor. Devlet doğrultusundan satışı oluşturulan vasıtaları alabilmek amacıyla ihalelere katılım sağlamak gerekiyor. İhalelere katılım amacıyla oluşturulan bildirimde ise 18 yaşından üstü her bireyin başvurabileceği bildirildi. Bu kapsamda yayınlanan Ekim ayı vasıta satış listesinde Opel Corsa, Seat Leon ve Mercedes ML320 modellerinin satışa sunulduğu görüldü. E-İhale'ye sistemine dahil olmak amacıyla bu siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik esnasında sizden T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz isteniyor. Bunların beraberinde bir araca öneri vermeden ödediğiniz teminat bedelinin ihale kaybedildiği halde hesabınıza tekrar geri yatması amacıyla bir tanede adınıza kayıtlı banka hesap numaranız olması gerekiyor.
2002 OPEL CORSA
WOLOXCFOB34026235 şasi numaralı OPEL Cocsa İ.M İ2V marka 2002 model araç
üzerinde ekspertiz çalışmaları sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Araç çekici üzerinde gelmiştir. Çalışmıyor. Beyana göre araç motoru
arızalıdır.
Aracın anahtarı mevcuttur.
Lastikleri 2014 yılında üretilmiştir. Jant kapaklarında sürtme İzleri
vardır.
Araç verniği özeliğini kaybetmiştir. Sol amortisör kulesi üzerinde korozyon oluşmuştur. Aracın sigorta kutusu içerisinde bulunan sigorta ve röleleri eksiktir. Ön tampon spoilerinin sol eki yoktur ve sağ ek hasarlıdır.
Ön tamponun muhtelif bölgelerinde çizik ve sürtme izleri mevcuttur. Kaput üzerinde küçük göçükler, boya simaları ve çizikler mevcuttur. Sol ön çamurluk üzerinde bulunan sinyal camı kırıktır. Sol ön kapı ve sol arka çamurluk bölesinde yer yer ezik, çizik ve kapı ile çamurluk uç kısımlarında yüzeysel korozyon tespit edilmiştir.
Bagaj kapağı ve arka tampon üzerinde kılcak çizikler ve göçükler mevcuttur. Sol stop camı karık olup parça yerine yapıştırılarak sabitlenmiştir, değişmesi gerekmektedir. Sağ arka çamurluk, sağ ön kapı ve sağ ön çamurlukta yer
yer ezik ve çizikler mevcuttur. Tavan üzerinde güneş yanıkları vardır, onarım görmesi gerekmektedir. Sol ön kapı döşemesinde sarkma vardır.
Direksiyon ve vites topuzu üzerindeki kaplamada deformasyonlar oluşmuştur. Kauçuk ve halı paspasları mevcut değildir. Arka orta emniyet kemeri kopuktur. Koltuklarında lekeler vardır. Motorunda ve şanjmanında yağ kaçakları vardır
"Kontroller görsel olarak yapılmıştır. Aracın tespit edilen, muadilinin veya imalatçı Beyanlarındaki özelliklerinin varlığı ve çalışır olup olmadığının tespit edilemediği göz önünde bulundurulmalıdır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2008 MERCEDES - BENZ ML320 CDI 4MATIC
İhale Numarası:
2141KOC2021T077A613
İşletme Müdürlüğü:
KOCAELİ T.İ.M.
Ana Katagori:
Araç
Alt Katagori:
Arazi, SUV & Pickup
Marka:
Mercedes - Benz
Model:
ML320 CDI 4MATIC
Tasfiye Nedeni:
4458 Sayılı Kanun
Yıl:
2008
Km:
268436
Vites:
Otomatik
Motor Hacmi:
2987
Yakıt:
Dizel
Bulunduğu Yer:
KOCAELİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Satışa Esas Bedel:
315.000 ₺
Teminat Bedeli:
31.500 ₺
Başlangıç Bedeli:
236.250 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:
14 Ekim 2021
Teklif Başlangıç Tarihi:
19 Ekim 2021
İhale Bitiş Tarihi:
22 Ekim 2021 15:00
İHALE DETAYLARI
Açıklama ve Özel Şartlar
İhalede satış bedeline ek olarak %1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil edilmektedir. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsil edilir.
GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYESİ ÖNGÖRÜLEN EŞYANIN ELEKTRONİK İHALE YOLUYLA SATIŞINA ESAS ŞARTNAME/SÖZLEŞMENİN EŞYANIN GÖRÜLMESİ BAŞLIKLI 9'UNCU MADDESİNİN 3'NCÜ BENDİ " Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Bu konuda yapılan itirazlar idarece reddedilir." HÜKMÜNE AMİRDİR.
TESCİLİ İÇİN ALINMASI GEREKEN HER TÜRLÜ İZNİN VEYA BELGENİN ALINMASI, KAYIT, TESCİL İŞLEMLERİ ALICI TARAFINDAN YERİNE GETİRİLİR. BUNLARA İLİŞKİN HER TÜRLÜ MALİ YÜK VE YÜKÜMLÜLÜK ALICI TARAFINDAN KARŞILANIR.