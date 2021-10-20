Seat Leon 52.500, Opel Corsa 45.000 TL, Mercedes ML320 236.250 TL'ye satışa konuldu! Devlet 18 yaş üstü herkes için duyurdu

2002 OPEL CORSA

WOLOXCFOB34026235 şasi numaralı OPEL Cocsa İ.M İ2V marka 2002 model araç

üzerinde ekspertiz çalışmaları sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Araç çekici üzerinde gelmiştir. Çalışmıyor. Beyana göre araç motoru

arızalıdır.

Aracın anahtarı mevcuttur.



Lastikleri 2014 yılında üretilmiştir. Jant kapaklarında sürtme İzleri

vardır.

Araç verniği özeliğini kaybetmiştir. Sol amortisör kulesi üzerinde korozyon oluşmuştur. Aracın sigorta kutusu içerisinde bulunan sigorta ve röleleri eksiktir. Ön tampon spoilerinin sol eki yoktur ve sağ ek hasarlıdır.

Ön tamponun muhtelif bölgelerinde çizik ve sürtme izleri mevcuttur. Kaput üzerinde küçük göçükler, boya simaları ve çizikler mevcuttur. Sol ön çamurluk üzerinde bulunan sinyal camı kırıktır. Sol ön kapı ve sol arka çamurluk bölesinde yer yer ezik, çizik ve kapı ile çamurluk uç kısımlarında yüzeysel korozyon tespit edilmiştir.

Bagaj kapağı ve arka tampon üzerinde kılcak çizikler ve göçükler mevcuttur. Sol stop camı karık olup parça yerine yapıştırılarak sabitlenmiştir, değişmesi gerekmektedir. Sağ arka çamurluk, sağ ön kapı ve sağ ön çamurlukta yer

yer ezik ve çizikler mevcuttur. Tavan üzerinde güneş yanıkları vardır, onarım görmesi gerekmektedir. Sol ön kapı döşemesinde sarkma vardır.

Direksiyon ve vites topuzu üzerindeki kaplamada deformasyonlar oluşmuştur. Kauçuk ve halı paspasları mevcut değildir. Arka orta emniyet kemeri kopuktur. Koltuklarında lekeler vardır. Motorunda ve şanjmanında yağ kaçakları vardır

"Kontroller görsel olarak yapılmıştır. Aracın tespit edilen, muadilinin veya imalatçı Beyanlarındaki özelliklerinin varlığı ve çalışır olup olmadığının tespit edilemediği göz önünde bulundurulmalıdır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.