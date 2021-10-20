Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.10.2021 06:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2021 06:20
    ABONE OL

    Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne olur? 21 Ekim Perşembe dolar ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL oldu? Anlık döviz kuru!

    Sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Bugün piyasaların gözü Merkez Bankası'nın alacağı yeni faiz kararında olacak. Bu gelişmeler sonrası dolar ve euroda düşüş mü yükseliş mi olacağı merak ediliyor. Peki, 21 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne olur? 21 Ekim Perşembe dolar ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL oldu? Anlık döviz kuru!

    Döviz kurunda yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bugün piyasaların gözü Merkez Bankası'nın alacağı yeni faiz kararında olacak. Anlık dolar ve euro alış satış fiyatlarını takip edenler 'dolar, euro kaç TL' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 21 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    21 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,2376

    Dolar satış: 9,2474

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,7874

    Euro Satış: 10,8019

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 12,7915

    Pound satış: 12,8161

        MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN, FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Toplantının hemen ardından faiz kararı da duyurulacak. Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

        EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?

        TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedildi.

        Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa İpeği’ne can verecek yeni proje
        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne olur? 21 Ekim Perşembe dolar ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL oldu? Anlık döviz kuru!
            SON DAKİKA