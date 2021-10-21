Son dakika: Öğrenciler sevinçten havaya uçacak! Kredi desteği de var burs da

İşveren prim ödemeleri için 35.2 milyar, Hazine destekli kefaletle sağlanan krediler için 6.2 milyar, tarımsal işletmeler ve çiftçilerimiz için faiz destek tutarı olarak 9.8 milyar, Halk Bankası aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri faiz desteği için 7.2 milyar, ihracat destekleri kapsamında 5.2 milyar lira ayrıldı.