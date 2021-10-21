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    • Ekonomi
    • 21.10.2021 07:00
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    • 21.10.2021 07:00
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    Son dakika: Öğrenciler sevinçten havaya uçacak! Kredi desteği de var burs da

    Son dakika haberi... 2022 bütçesi görüşmeleri başladı. 2022 bütçe görüşmelerinin ardından Türkiye'deki milyonlarca öğrenciye de müjdeli haberler geliyor. Öğrencilere 34 milyarlık destek sağlanacak. 1.8 milyon öğrenciye 16.7 milyar TL kredi, burs desteği verilecek. 1 milyon 282 bin öğrenciye taşımalı eğitim, yemek yardımı için 6.3 milyar TL, 423 bin engelli çocuğa 5.5 milyar TL eğitim desteği verilecek. İşte detaylar...

    Öğrenciler sevinçten havaya uçacak

    Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, küresel enerji piyasalarındaki anormal artışlarının vatandaşa yansıtılmadığını belirterek, "Doğalgazı alım maliyetimizin yaklaşık yüzde 43'ü, elektriği ise üretim maliyetimizin yaklaşık yüzde 50'si daha düşük fiyata sunuyoruz" dedi.

    SABAH'ta yer alan habere göre, 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı. Bütçede ön plana çıkan başlıklar şöyle:

    BES'E KATKI 7.2 MİLYAR:
    Bireysel Emeklilik Sistemi'nde doğrudan devlet katkısı 7.2 milyar liraya çıkarılıyor.

        Sisteme giren 18 yaş altı kişi sayısı 75 bine ulaştı.

        REEL SEKTÖRE KAYNAK:
        Reel kesim destekleri 68.9 milyar lira kaynak ayrıldı.

        İşveren prim ödemeleri için 35.2 milyar, Hazine destekli kefaletle sağlanan krediler için 6.2 milyar, tarımsal işletmeler ve çiftçilerimiz için faiz destek tutarı olarak 9.8 milyar, Halk Bankası aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri faiz desteği için 7.2 milyar, ihracat destekleri kapsamında 5.2 milyar lira ayrıldı.

            PRİM DEVLETTEN:
            Ödeme gücü olmayanların sağlık primi giderlerini karşılamak için 23.4 milyar, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 15.6 milyar, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 13.2 milyar lira destek sağlanacak.

            ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK
            Enerji girdilerinde ve emtia fiyatlarında dünyada rekor artış olduğunu belirten Oktay, Küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu tekrar tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.

            ÖĞRENCİLERE 34 MİLYAR LIRA
            Öğrencilere 34 milyarlık destek sağlanacak. 1.8 milyon öğrenciye 16.7 milyar TL kredi, burs desteği verilecek.
                Bursa İpeği’ne can verecek yeni proje
                Haberler Ekonomi Son dakika: Öğrenciler sevinçten havaya uçacak! Kredi desteği de var burs da
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