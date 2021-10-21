Son dakika: Öğrenciler sevinçten havaya uçacak! Kredi desteği de var burs da

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, küresel enerji piyasalarındaki anormal artışlarının vatandaşa yansıtılmadığını belirterek, "Doğalgazı alım maliyetimizin yaklaşık yüzde 43'ü, elektriği ise üretim maliyetimizin yaklaşık yüzde 50'si daha düşük fiyata sunuyoruz" dedi.
SABAH'ta yer alan habere göre, 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı. Bütçede ön plana çıkan başlıklar şöyle:
BES'E KATKI 7.2 MİLYAR:
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde doğrudan devlet katkısı 7.2 milyar liraya çıkarılıyor.