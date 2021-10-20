Almak için... Tadilat desteği başvurusu yapana 20 bin TL, prefabrik ev yapana 30 bin TL, betonarme ev yapana 40 bin lira hibe müjdesi!

Barınma yardımları arasında yer alan söz hususu yardım kapsamında evi oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız olan vatandaşlara elini uzatıyor. İhtiyaç sahibi bulunduğu tespit edilen bireylerin evlerini yenilemeleri ve sıhhatli bir ortamda yaşamalarını sağlamak adına devlet 20 bin, 30, 40 bin liraya varan tutarda karşılıksız ve geri ödemesiz tadilat, prefabrik ve betonarme ev hibeleri vatandaşları mest ediyor. 40.000 TL ev yapım desteği için başvuru yapacak olanlar başvurularını Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.
EV ONARIM YARDIMI DEVLET DESTEĞİ NEDİR?
Devletin barınma yardımları arasında ise betonarme ev yardımı, prefabrik ev yardımı ve ev tadilat yardımı olmak üzere 3 başlık üstünde maddi yardım yapılmaktadır. İnsanların esas hakları arasında yer alan barınma yardımını emniyet altına alabilmek amacıyla oluşturulan bu yardımın hedefi her vatandaşın esas hakkına ulaşımını devlet emniyeti altına almaktır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
DEVLETİN PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURU FORMU! PREFABRİK EV DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Söz konusu yardım parasını almak isteyen kişiler için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden kabul edilecek. Bakanlığın il ve ilçe müdürlükleri üzerinden yukarıda yer alan kriterlere sahip olan kişilerin başvurularının onaylanması durumunda prefabrik ev desteği olarak 40 bin TL ödeme yapılacak.