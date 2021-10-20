Almak için... Tadilat desteği başvurusu yapana 20 bin TL, prefabrik ev yapana 30 bin TL, betonarme ev yapana 40 bin lira hibe müjdesi!

Barınma yardımları arasında yer alan söz hususu yardım kapsamında evi oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız olan vatandaşlara elini uzatıyor. İhtiyaç sahibi bulunduğu tespit edilen bireylerin evlerini yenilemeleri ve sıhhatli bir ortamda yaşamalarını sağlamak adına devlet 20 bin, 30, 40 bin liraya varan tutarda karşılıksız ve geri ödemesiz tadilat, prefabrik ve betonarme ev hibeleri vatandaşları mest ediyor. 40.000 TL ev yapım desteği için başvuru yapacak olanlar başvurularını Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.