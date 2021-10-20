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    • Ekonomi
    • 20.10.2021 15:29
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    • 20.10.2021 16:03
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    Acil nakit ihtiyaçlarınıza flaş çözümler peş peşe açıklandı! Emekliye, memura, çalışana destek gibi destek! Hesaba anında yatıyor

    Hesaplara hemen yatıyor! Emekli, memur, çalışan olup gereksinimlerini karşılamada parasal sorun yaşam sürdüren herkes amacıyla açıklandı! Acil nakit gereksinimleri amacıyla bankalardan kredi çekmek isteyenler şartları karşılamaları koşulunda 100 bin TL'ye kadar gereksinim kredisi alabiliyorlar. Üstelik zorlu ekonomik şartlar altında vatandaşı daha da zora sokmamak amacıyla faiz oranları düşürüldü, vadeler bireysel gereksinimlere göre ayarlandı. Biz de sizler amacıyla 10.000 TL kredi çekilmesi durumunda uygulanacak faiz oranlarını derledik.

    takvim.com.tr
    Emekliye, memura, çalışana destek gibi destek! Hesaba anında yatıyor

    10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

    İŞ BANKASI

    Kişiye özel faiz uygulayan İş Bankası en düşük yüzde 1,60 oran veriyor. 36 ay vadeli kredi çekilince taksitler de 387,31 TL oluyor.

    QNB FİNANSBANK

    Tanışma kredisi altında yüzde 1,34 faiz oranı uygulayan banka müşterilerini aylık 368,06 TL taksitlerle de memnun ediyor.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    CEPTETEB

    CEPTETEB 10 bin TL ihtiyaç kredisi en düşük faiz oranını uygulayan bankalardan biri. 10 bin TL kredi çekildiğinde en düşük faiz olarak yüzde 1,45 gibi bir oran uygulanıyor. 36 ay vadede 376,13 TL taksitler aylık olarak hesaplanıyor.

    ING

    10 bin TL kredi çekilmek istendiğinde 1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING'li olmayan müşteriler 31 Ekim'e kadar yararlanabiliyorlar.

    36 ay vadede aylık taksitler 386,56 TL'ye denk düşüyor.

        20.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

        Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

        Sonbahar Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,86

        Aylık Taksit

        814,19 TL

        Toplam Ödeme

        29.410,84 TL

        Enpara.com Masrafsız Kredi

        Masrafsız Kredi

        Faiz Oranı

        %1,63

        Aylık Taksit

        779,12 TL

        Toplam Ödeme

        28.048,32 TL

        Akbank Direkt Kredi

        Direkt Kredi

        Faiz Oranı

        %1,90

        Aylık Taksit

        820,37 TL

        Toplam Ödeme

        29.633,32 TL

        Ziraat Bankası

        Tüketici Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,63

        Aylık Taksit

        779,12 TL

        Toplam Ödeme

        28.148,32 TL
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        Haberler Ekonomi Acil nakit ihtiyaçlarınıza flaş çözümler peş peşe açıklandı! Emekliye, memura, çalışana destek gibi destek! Hesaba anında yatıyor
            SON DAKİKA