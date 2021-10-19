Son dakika: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlara devlet desteği! Elektrik faturalarını devlet ödeyecek

Son dakika haberi... 2022 bütçesine sosyal hassasiyet damgasını vurdu.
Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için destek verilecek.
SABAH'ta yer alan habere göre, Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık faturası için 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım için 15.6 milyar lira destek sağlanacak.