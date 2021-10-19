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    • Ekonomi
    • 19.10.2021 06:58
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    • 19.10.2021 06:58
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    Son dakika: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlara devlet desteği! Elektrik faturalarını devlet ödeyecek

    Son dakika haberi... Türkiye, 2022'ye toplumun beklentilerini karşılayan 'vatandaş odaklı sosyal hizmet' bütçesiyle giriyor. Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken; sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. Bu kapsamda elektrik faturasını ödeyemeyen dar gelirli vatandaşların faturalarını devlet ödeyecek...

    Elektrik faturalarını devlet ödeyecek
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    Son dakika haberi... 2022 bütçesine sosyal hassasiyet damgasını vurdu.

    Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için destek verilecek.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık faturası için 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım için 15.6 milyar lira destek sağlanacak.

        Engelli taşıma giderleri için 1.3 milyar lira katkı sağlanacak. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira katkı verilecek. Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.5 milyar lira kaynak ayrıldı.

        Yine koruyucu aile modeli için de 295 milyon lira ödenecek. Asker ailelerine de 161 milyon lira destek sağlanacak. Kadının Güçlenmesi Programı 943 milyon liraya yükseltildi.

        DİJİTAL VERGİDEN 2.7 MİLYAR TL
        de eğitim bütçesi 62.1 milyar lira arttırılarak 273.5 milyar liraya çıkarılırken, 2 milyonun üzerinde öğrenciye kredi, burs desteği verilecek. Doğrudan sağlanacak ödenek 40 milyara ulaşacak.

            Meclis'e sunulan bütçe teklifinde detaylar da yer aldı. Buna göre vergi gelirlerinin gelecek bu yıla göre yüzde 19.4 oranında artışla 1 trilyon 430 milyar lira olması bekleniyor. Gelir vergisinin yüzde 28.3 artışla 262.6 milyar lira, kurumlar vergisinin yüzde 12.2 artışla 183.1 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 19.6 artışla 24.6 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

            Dahilde alınan KDV'nin yüzde 20.4 artışla 275.1 milyar lira, harçlar yüzde 20.8 artışla 44.7 milyar lira, damga vergisinin ise yüzde 22.8 artışla 34.9 milyar lirya ulaşacağı tahmin ediliyor.

            Gelecek yıl değerli konut vergisinden de 30.1 milyon lira gelir bekleniyor.

                Dijital hizmet vergisinden bu yıl 2.3 milyar liralık gelir geleceği, 2022'de ise bu gelirin yüzde 19.7 artışla 2.7 milyar lira olacağı öngörüldü. Bütçe teklifinde 2022 yılında ÖTV'den elde edilecek gelirin yüzde 12.3 artışla 220.8 milyar lira olacağı tahmin edildi.

                Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV gelirinin yüzde 13.7 artışla 72.4 milyar lira olacağı tahmin edildi.
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                Haberler Ekonomi Son dakika: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlara devlet desteği! Elektrik faturalarını devlet ödeyecek
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