Son dakika: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlara devlet desteği! Elektrik faturalarını devlet ödeyecek

Meclis'e sunulan bütçe teklifinde detaylar da yer aldı. Buna göre vergi gelirlerinin gelecek bu yıla göre yüzde 19.4 oranında artışla 1 trilyon 430 milyar lira olması bekleniyor. Gelir vergisinin yüzde 28.3 artışla 262.6 milyar lira, kurumlar vergisinin yüzde 12.2 artışla 183.1 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 19.6 artışla 24.6 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.