19 Ekim 2021 CANLI altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Özellikle son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan yükselişin hemen sonrasında büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar açılış saatleriyle birlikte alış ve satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artışla 529,50 liradan tamamladı. Peki, 19 Ekim 2021 CANLI altın fiyatları kaç lira? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyatlarda son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|525,00
|525,20
|529,30
|529,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.460,00
|3.481,00
|3.489,00
|3.510,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|479,00
|483,00
|483,00
|487,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.381,00
|3.401,00
|3.410,00
|3.430,00
|Yarım Ziynet
|1.690,00
|1.700,00
|1.705,00
|1.715,00
|Çeyrek Ziynet
|845,00
|850,00
|852,00
|857,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artışla 529,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 857,00 lira, Cumhuriyet altını 3.510,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,82 yükselişle 529,50 liradan işlem gördü.