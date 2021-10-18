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    • Ekonomi
    • 19.10.2021 06:32
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    • 19.10.2021 06:34
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    19 Ekim 2021 CANLI altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

    Yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 857,00 lira, Cumhuriyet altını 3.510,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,82 yükselişle 529,50 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Ekim 2021 canlı altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Özellikle son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan yükselişin hemen sonrasında büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar açılış saatleriyle birlikte alış ve satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artışla 529,50 liradan tamamladı. Peki, 19 Ekim 2021 CANLI altın fiyatları kaç lira? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyatlarda son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 525,00 525,20 529,30 529,50
    Cumhuriyet Ata Lira 3.460,00 3.481,00 3.489,00 3.510,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 479,00 483,00 483,00 487,00
    Lira(Tam) Ziynet 3.381,00 3.401,00 3.410,00 3.430,00
    Yarım Ziynet 1.690,00 1.700,00 1.705,00 1.715,00
    Çeyrek Ziynet 845,00 850,00 852,00 857,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artışla 529,50 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 857,00 lira, Cumhuriyet altını 3.510,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,82 yükselişle 529,50 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 527 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 527 bin liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 523 bin 500 lira, en yüksek ise 527 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 527 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 380 milyon 789 bin 43,23 lira, işlem miktarı ise 728,76 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 452 milyon 27 bin 688,30 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 19 Ekim 2021 CANLI altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
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