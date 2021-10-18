19 Ekim 2021 CANLI altın fiyatları: 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Özellikle son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan yükselişin hemen sonrasında büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar açılış saatleriyle birlikte alış ve satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artışla 529,50 liradan tamamladı. Peki, 19 Ekim 2021 CANLI altın fiyatları kaç lira? 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyatlarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?