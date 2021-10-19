Motorine yeni fiyat (Ekonomi haberleri)

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7.99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8.22 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 7.93 liradan 8.16 liraya, İzmir'de 8.01 liradan 8.24 liraya çıktı.
DOĞALGAZ DEPOLARINDA DOLULUK % 75'E ULAŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaklaşan kış öncesi artacak doğalgaz talebine karşı tüm önlemlerini aldı. Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yeraltı deposu tam dolu hale getirilirken; Silivri depolama tesisi ile birlikte her iki tesiste ortalama toplam doluluk oranı yüzde 75 oldu. Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yeraltı deposunun tam dolu olup, Silivri'de ise Kasım ayı ortalarına kadar doğalgaz enjeksiyonunun devam etmesi planlanıyor. Barış ŞİMŞEK
KİRALIK CEP DÖNEMİ
Son dönemde hem bireysel tüketiciler hem de şirketler akıllı telefon kiralamaya yöneldi. Kiralabunu.com Kurucu Ortağı CEO'su Sinan Ventura, kısa dönem kiralama talebinde sadece bir ayda yüzde 100'den fazla artış olduğunu söyledi. Cep telefonu kiraları aylık 250 liradan başlıyor, modeline göre 800 liraya kadar çıkıyor. Sadece cep telefonu da kiralanmıyor. Neredeyse tüm elektronik ürünlere ulaşmak mümkün. Akıllı saatlerin kiralama ücretleri ise aylık 50 ile 250 lira arasında değişiyor.