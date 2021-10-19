Motorine yeni fiyat (Ekonomi haberleri)

SİBER HASARIN % 80'İ ZARARLI YAZILIMDAN

Marsh'ın Microsoft, uluslararası hukuk firması CMS ve küresel bir siber güvenlik firması olan Kivu işbirliği ile hazırladığı 'Siber Hasarların Değişen Yüzü 2021' raporu yayınladı. Rapora göre; Kıta Avrupası'nda 2020 yılında zararlı yazılım kaynaklı saldırılar, siber hasarların yüzde 80'ini oluşturdu. Marsh Türkiye Eş CEO'su Yeşim Aksüt, "Hem kurumların zafiyetlerinden hem de insani zayıflıklardan faydalanan zararlı yazılım kaynaklı saldırılar ve fidye yazılımı olayları giderek artıyor ve gittikçe daha tehlikeli hale geliyor. Bu tarz saldırılara maruz kalmamak için şirketlerin sahip oldukları verileri saklama, koruma ve işleme aşamalarında daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.