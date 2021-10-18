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    • Ekonomi
    • 18.10.2021 22:41
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    • 18.10.2021 23:13
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    Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Enerji arz güvenliğini teminde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır

    Son dakika haberleri.. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, enerji arz güvenliğini temin etme çerçevesinde, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. Kuruldan yapılan açıklamada ham petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarında dünyada son dönemde yaşanan fiyat hareketleri ve Türkiye'ye yansımalarının değerlendirildiği, enerji arz güvenliğini temin etme çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerin alınmakta olduğu belirtildi.

    ’Enerji’ toplantısı: Tüm tedbirler alınmaktadır

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

    Toplantıda küresel ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile yapısal konuları kapsamlı şekilde ele aldı.

    Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, güncel ekonomik konular, küresel enerji piyasasındaki son dönemdeki gelişmeler, kamu uygulamalarında ürün ve ekonomik faaliyet sınıflandırmasının uyumlaştırılması ile tarımsal hasılanın artırılması konularının görüşüldüğü aktarıldı.

    ÇALIŞMA GRUBU KURULMASINA KARAR VERİLDİ
    Ham petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarında dünyada son dönemde yaşanan fiyat hareketleri ve Türkiye'ye yansımalarının değerlendirildiği, enerji arz güvenliğini temin etme çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerin alınmakta olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kamu kurumlarının kullandıkları ürün kodlarının birbirleriyle uyumlu ve entegre olabilmesi adına ilgili taraflardan oluşan ve konuyu teknik olarak inceleyecek bir çalışma grubunun kurulmasına, çalışma sonucu ortaya çıkacak değerlendirmeleri içeren ön raporun kurul ile paylaşılmasına karar verilmiştir. Tarımsal üretimi artırmaya yönelik politikalar ve somut projeler ele alınarak, bitkisel ve hayvansal üretimin artırılmasına yönelik somut projeler detaylı olarak görüşülmüştür."

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