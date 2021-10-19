Milyonlarca çalışan için şoke edici haber: 30 gün içinde yapmanız lazım! Eğer bunu yaparsanız maaşınız anında kesiliyor!

İşçilerin maaşları kadar haklarını da bilmesi çok önemli. Genellikle pandemi döneminde pek çok vatandaş işsiz kaldı. İşsizlik maaşı alabilmek isteyenler ise İŞKUR'un yolunu tuttu. Fakat bir kural var ki şayet onu yerine getirmezseniz işsizlik maaşınız hemen kesiliyor. Aman dikkat! Bu hataya düşmemek amacıyla işsizlik maaşı ile alakalı bütün detayları haberimizden kesinlikle öğrenin. Sigortalı çalışan işçilerin işlerinden ayrılma halinde almaya başladıkları işsizlik maaşını hesaplamak amacıyla işsiz kalan bireyin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplıyor.
İŞKUR'A KAYDOLUP HEM İŞSİZLİK MAAŞI ALIN HEM DE YENİ BİR İŞ BULUN
İŞKUR'un sistemine kaydolmak da çok mühim. İşsizlik maaşından yararlanabileceğiniz gibi, sisteme bilgilerinizi girerek, size ideal bir iş olduğunda basitçe müracaatta bulunabilirsiniz.
İŞSİZ KALAN KİŞİNİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?
İşvereniniz doğrultusundan işten çıkarıldıysanız yapmanız gereken mühim adımlar bulunuyor. İş bulana kadar geçiminizi sağlamak adına devlet sizlere işsizlik maaşı bağlar. Bunun amacıyla ise ilk olarak İŞKUR'a müracaatta bulunmak gerekiyor. Başvurularınızı e-Devlet üzerinden seri bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Olur da müracaata gecikirseniz, alacağınız işsizlik parası zamanı de buna bağlı olarak düşüyor. Çünkü işten ayrıldığınız tarih öneme alındığından vakit o tarihten itibaren başlıyor. İşsizlik sigortasına müracaat gerçekleştirmek amacıyla iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük zamanı geçirmemek gerekiyor. Bu vakit içerisinde oluşturulan müracaatlar İŞKUR doğrultusundan inceleniyor ve lüzumlu hizmetler amacıyla işlemler başlatılıyor.
Yani işsiz kalan vatandaş adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri amacıyla mesleki eğitim planlamasına başlanıyor. Fakat 30 günlük vakit geçirilirse, işsizin işsizlik parası alacağı vakit üzerinden geç kalınan günler düşülüyor. Mesela işsiz kalan şahıs son üç sene içerisinde 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün işsizlik parası alabiliyor.
Fakat aynı şahıs iş sözleşmesinin feshinden 60 gün sonra İŞKUR'a müracaat yapmış ise 180 gün yerine 150 gün işsizlik parası alabilecek. Yani müracaatta geç kaldığı her gün, işsizlik ödeneği alabileceği düşülecek. Bu amaçla işten ayrılır ayrılmaz İŞKUR'a müracaatta bulunun.