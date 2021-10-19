Milyonlarca çalışan için şoke edici haber: 30 gün içinde yapmanız lazım! Eğer bunu yaparsanız maaşınız anında kesiliyor!

Yani işsiz kalan vatandaş adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri amacıyla mesleki eğitim planlamasına başlanıyor. Fakat 30 günlük vakit geçirilirse, işsizin işsizlik parası alacağı vakit üzerinden geç kalınan günler düşülüyor. Mesela işsiz kalan şahıs son üç sene içerisinde 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün işsizlik parası alabiliyor.

Fakat aynı şahıs iş sözleşmesinin feshinden 60 gün sonra İŞKUR'a müracaat yapmış ise 180 gün yerine 150 gün işsizlik parası alabilecek. Yani müracaatta geç kaldığı her gün, işsizlik ödeneği alabileceği düşülecek. Bu amaçla işten ayrılır ayrılmaz İŞKUR'a müracaatta bulunun.