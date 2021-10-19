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    • Ekonomi
    • 20.10.2021 08:46
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    • 20.10.2021 08:46
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    Milyonlarca kişi başvurdu bile! 1000 TL ödeme nasıl alınır? Fırsatı kaçırmayın… İşte tüm detayları...

    Ülkemizde görülen korona virüs salgını ilk günden bu yana işyerlerini ve işçileri zor şartlar altına soktu. Hem ekonomik açıdan hem üretimin düşüş yaşaması ağır zorluklar çeken vatandaşlar hükümete müracaatta bulundu. Pandemi devresi bütün ülkede iş sektörlerini ciddi anlamda etkiledi. Yapılan 1000 TL para yardımı yine getirilecek! Bu yardımdan daha evvelce faydalanmış olan kişilerin rastgele bir hal olmadığı sürece alamayacaklardır. Pandemi Sosyal destek uygulaması kapsamında bu yardımdan herkes yararlanabilecekler.

    takvim.com.tr
    Fırsatı kaçırmayın… 1000 TL ödeme nasıl alınır? İşte tüm detayları...

    Vatandaşlara e-devlet üzerinden açılan 1000 TL Pandemi yardımı hakkındaki detaylar halen merak ediliyor. Milyonlarca bireyin bu yardımdan faydalanmış görünüyor. Halen devam eden yardımlar başvurmayan vatandaşlar amacıyla yardım imkanı tanıyor. PTT şubelerinden e-devlet giriş şifrenizi alarak hesabınıza giriş yapmanız gereklidir. Başvurunun ilk adımında e-devlet üstüne giriş yapmanı ardından bu yardımdan faydalanabilirsiniz. E-devlet arama kısmına Pandemi aratarak ilk gelen sayfaya tıklamanız yeterli olacaktır. Formdaki verileri doldurarak 1000 TL Pandemi yardımından faydalanabilirsiniz.

    Pandemi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    PTT şubelerinden e-devlet giriş şifrenizi alarak hesabınıza giriş yapmanız gereklidir. Başvurunun ilk adımında e-devlet üstüne giriş yapmanı ardından bu yardımdan faydalanabilirsiniz. E-devlet arama kısmına Pandemi aratarak ilk gelen sayfaya tıklamanız yeterli olacaktır. Formdaki verileri doldurarak 1000 TL Pandemi yardımından faydalanabilirsiniz.

    En çok merak edilen husus Pandemi başvuruları ne vakit açıklanacak sorusu yalnızca acil gereksinimi olan vatandaşlar ön planda bulunduğu belirtildi. Pandemi yardımı yalnızca acil muhtaç olan vatandaşlara verilecektir. Korona virüs salgını sebebi ile binlerce vatandaşın zor şartlar altına girdi. Devlet doğrultusundan pek çok yardım sunuldu. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Pandemi süreci içinde verdiği 1000 TL yardım halen devam etmektedir. E devlet kapısına giriş yaparak Pandemi yardımından faydalanmak mümkün. Pandemi yardımı incelemeler neticesi düşük bütçeli ve zor şartlar altında olan vatandaşların belirlenmesi üstüne veriliyor. E-devlet üzerinden arama yerine Pandemi yazmanız bu size lüzumlu koşulları gösterecektir.

    Pandemi yardımı kapsamında Kimlik numarasının son hanesi "0" olanların Pazartesi, "2" olanların Salı, "4" olanların Çarşamba, "6" olanların Perşembe ve "8" olanların Cuma günü müracaat yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı bildirimde cumartesi ve piyasa günleri ise sınırlama olmaksızın her bireyin başvurabileceğini aktardı.

    Bu yardımdan daha evvelce faydalanmış olan kişilerin rastgele bir hal olmadığı sürece alamayacaklardır. Pandemi Sosyal destek uygulaması kapsamında bu yardımdan herkes yararlanabilecekler.

        Sorgulama Nasıl Yapılır?

        E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

        Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

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        Haberler Ekonomi Milyonlarca kişi başvurdu bile! 1000 TL ödeme nasıl alınır? Fırsatı kaçırmayın… İşte tüm detayları...
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