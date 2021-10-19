Milyonlarca kişi başvurdu bile! 1000 TL ödeme nasıl alınır? Fırsatı kaçırmayın… İşte tüm detayları...

Pandemi süreci içinde verdiği 1000 TL yardım halen devam etmektedir. E devlet kapısına giriş yaparak Pandemi yardımından faydalanmak mümkün. Pandemi yardımı incelemeler neticesi düşük bütçeli ve zor şartlar altında olan vatandaşların belirlenmesi üstüne veriliyor. E-devlet üzerinden arama yerine Pandemi yazmanız bu size lüzumlu koşulları gösterecektir.

Pandemi yardımı kapsamında Kimlik numarasının son hanesi "0" olanların Pazartesi, "2" olanların Salı, "4" olanların Çarşamba, "6" olanların Perşembe ve "8" olanların Cuma günü müracaat yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı bildirimde cumartesi ve piyasa günleri ise sınırlama olmaksızın her bireyin başvurabileceğini aktardı.

Bu yardımdan daha evvelce faydalanmış olan kişilerin rastgele bir hal olmadığı sürece alamayacaklardır. Pandemi Sosyal destek uygulaması kapsamında bu yardımdan herkes yararlanabilecekler.