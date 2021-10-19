Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.10.2021 13:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2021 13:52
    ABONE OL

    Fiyatı altınla yarışıyor! Siirt'te bıttımın hasadı başladı

    Kilogram fiyatı geçtiğimiz yıl iç piyasada 300 lirayı bulan bıttımın bu yıl kuraklıktan dolayı 400 lirayı bulacağı öngörülüyor. Yüksek giyatı nedeniyle neredeyse altınla yarışan bıttımın hasadı başladı. Bıttım üreten çiftçiler ise kuraklıktan dolayı geçtiğimiz yıla göre bıttımların yüzde 50'sinin boş ve dallarında kurumuş olduğunu söyledi.

    İHA
    Fiyatı altınla yarışıyor! Hasadı başladı

    Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl kuraklıktan dolayı ürünün az olması ile 400 lirayı bulabileceği belirtildi.
    Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış nedeni ile kuraklığın yaşanması sonucu bıttımda umduğunu bulamadı.

    Üreticiler bu yıl salkımdaki ürünün boş olmasının üzüntüsünü yaşadı. Siirt merkeze bağlı Bağtepe köyünde 30 yıldır çiftçilik yapan Tacettin Yeşildağ, bu yıl yetersiz yağış sonucu oluşan kuraklık nedeniyle üründe büyük bir verim kaybı yaşadıklarını söyledi.



    GEÇEN YIL 300 TL OLAN FİYATLARIN BU YIL 400 TL OLMASI BEKLENİYOR
    Bıttım ağaçlarında rekoltede yaşanan verim kaybından dolayı fiyatların artacağını belirten Yeşildağ, "30 yıldır çiftçiyim. Bıttım hasadına başladık bugün. Geçen yıla göre bıttımlarımızın yüzde 50'si boş ve dallarında kurumuş.

        Geçen sene sattığımız bıttımların kilosu 300 TL, bu sene 400 TL olması bekleniyor kuraklıktan dolayı. Bıttım çok az yani, çok çok azdır" dedi.

        Bölgede en çok bıttım ağaçlarının bulunduğu bahçelerde ürün incelemelerine devam ettiklerini dile getiren Ziraat Mühendisi Murat Kuyumcu, dallarda meyve tutumunun fazla olduğunu ancak kuraklık nedeniyle iç dolumunun düşük olduğunu söyledi.

        Bağ ve bahçelerde incelemelere devam ettiklerini ve çiftçileri her konuda bilgilendirdiklerini belirten Kuyumcu, "Bıttım hasadı başladı bölgemizde.

            Yapılan hasat çalışmalarında, yapılan incelemelerde ürünün kuraklıktan dolayı meyve tutumunun iyi olmasında rağmen içi boş çıkıyor. Bu da çiftçilerimizi üzüyor.

            Beklentileri karşılamıyor.

            Hasat boyunca yaptığımız incelemelerde çiftçilerimizin kuraklıktan dolayı görmüş olduğu zararı nasıl telafi edecekleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

                Rus medyası Putin’e bacaklarını uzatan Gamble’yi suçladı
                Haberler Ekonomi Fiyatı altınla yarışıyor! Siirt'te bıttımın hasadı başladı
                    SON DAKİKA